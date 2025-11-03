Donald Trump: Nem fogom elmondani, mit fogok tenni Venezuelával kapcsolatban

Donald Trump szerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok háborúba kezdene Venezuelával, ugyanakkor az elmúlt hónapokban az amerikai hadsereg évtizedek óta nem látott mértékű katonai jelenlétet épített ki a Karib-térségben.

Donald Trump a CBS 60 Minutes című műsorában válaszolt arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok háborúba készül-e Venezuela ellen.

„Kétlem. Nem hiszem. De nagyon rosszul bántak velünk”

– mondta az amerikai elnök, aki az elmúlt évtizedek legnagyobb katonai jelenlétét rendelte el a térségben.

Az elmúlt két hónapban az amerikai hadsereg hadihajókat, vadászgépeket, bombázókat, tengerészgyalogosokat, drónokat és kémrepülőgépeket vonultatott fel a Karib-tengeren. Emellett hosszú hatótávolságú B–52-es bombázók „bombázási bemutatókat” hajtottak végre Venezuela partjainál, és a világ legnagyobb repülőgép-hordozója is úton van a térségbe – írja a BBC.

Mindeközben az Egyesült Államok továbbra is támadja a kábítószercsempész hajókat, hogy megállítsa a drogok beáramlását az országba. A CBS News beszámolója szerint legalább 64 ember halt meg az amerikai támadások következtében a Karib-tengeren és a keleti Csendes-óceánon szeptember eleje óta. Trump elmondása szerint minden egyes hajó, amit lelőnek, 25 000 ember életét menti meg a drogok miatt, és családokat óv meg országszerte.

Trump – aki engedélyezte a CIA bevetését Venezuelában – nem zárta ki a szárazföldi csapások lehetőségét sem:

„Nem mondanám, hogy ezt tenném. Nem fogom elmondani, mit fogok tenni Venezuelával kapcsolatban, hogy megtenném-e, vagy sem.”

Az amerikai elnök a migráció problémáját is felvetette a dél-amerikai országgal kapcsolatban, és kijelentette, hogy a kormány nem fogja engedni, hogy az egész világból emberek érkezzenek az Egyesült Államokba. „Jönnek a Kongóból, jönnek a világ minden részéről – nemcsak Dél-Amerikából. De különösen Venezuela – az nagyon rossz. Bandáik vannak” – mondta, külön kiemelve a Tren de Aragua nevű szervezetet, amit szerinte a legkegyetlenebb banda az egész világon.

Nicolás Maduro venezuelai elnök korábban azzal vádolta Washingtont, hogy új háborút fabrikál, míg Gustavo Petro kolumbiai elnök szerint az amerikai hajótámadásokat az Egyesült Államok arra használja, hogy uralma alá vonja Latin-Amerikát.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér ház Ovális Irodájában 2025. október 10-én (Fotó: MTI/EPA pool/Shawn Thew)