Benjamin Netanjahu szerint Izrael történetének legnagyobb kommunikációs kudarca történt, letartóztatták a katonai főügyészt

A miniszterelnök úgy véli, hogy a katonai főügyész, Jifát Tomer-Jerusalmi videószivárogtatása hatalmas károkat okozott Izraelnek és a hadseregnek, ezért független vizsgálatot követel az ügyben. Az esetnek hétfőn további fejleményei voltak.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök vasárnap, egy kormányülésen beszélt az úgynevezett Sde Teiman-ügy fejleményeiről, miután a katonai főügyész, Jifát Tomer-Jerusalmi elismerte, hogy ő szivárogtatta ki a videót, és lemondott tisztségéről – írja az Israel Hayom.

„Az Sde Teimanban történt eset óriási presztízsveszteséget okozott Izrael Államnak és az izraeli hadseregnek – talán ez volt a legsúlyosabb kommunikációs támadás az állam megalapítása óta. Ezért független és pártatlan vizsgálatra van szükség”

– mondta Netanjahu.

A kiszivárgott videó 2024 augusztusában került nyilvánosságra az izraeli 12-es tévécsatornán, és egy palesztin terrorista kínzása látható rajta.

Jifat Tomer-Jerusalmi – aki Izrael első női katonai főügyésze volt – vasárnap búcsúlevelet hátrahagyva hosszú órákra eltűnt, az autóját elhagyva találták a tengerparton, a mobiltelefonja pedig eltűnt, és a rendőrség attól tartott, hogy véget vetett életének, később azonban élve találták meg. A rendőrség szerint a mobiltelefonját valószínűleg a tengerbe dobta.

Letartóztatásban a katonai főügyész, sőt, még az elődje is

Tomer-Jerusalmi lemondólevelében azt írta a vezérkari főnöknek, Éjal Zamírnak, hogy „jóváhagyta bizonyos anyagok átadását a sajtónak, hogy megakadályozza a hadsereg jogi szerveit ért hamis propaganda terjedését.” „Teljes felelősséget vállalok minden olyan anyagért, mely az egységünkből a médiába került. E felelősségvállalásból fakad döntésem, hogy befejezem szolgálatomat mint katonai főügyész” – tette hozzá.

Izraelben hétfő reggel letartóztatták Jifat Tomer-Jerusalmít – jelentette a rendőrség.

A rendőrség emellett közölte, hogy Tomer-Jerusalmin kívül a korábbi katonai főügyészt is rendőrök vitték el, és hétfő reggel mindkettőjüket a tel-avivi bíróság elé állítják előzetes letartóztatásuk meghosszabbítását kérelmezve. A főügyészt nyomozás akadályozásával, hamis dokumentum benyújtásával a legfelsőbb bírósághoz, csalással és hivatali visszaéléssel, valamint bizonyíték eltüntetésével gyanúsítják. A volt katonai főügyészt, Matan Solomest, szintén a nyomozás akadályozásával, csalással és hivatali visszaéléssel vádolják.

A kiszivárogtatás óta eltelt időben (sőt, már az előtt is) az izraeli közösségi médiában jobboldali erők azzal vádolták a főügyészt, hogy a hadsereg és Izrael ellen dolgozik, és akadályozza a háború folytatását, amikor síkra száll a hadseregen belüli esetleges visszaélésekkel és bűnesetekkel szemben. Az izraeli hadsereg vezetése azonban számos alkalommal kijelentette, hogy a katonai ügyészség nem gátolja a háborús erőfeszítéseket.

Korábban letartóztattak több tartalékos katonát egy abúzus okozta sebesülései miatt kórházba került palesztin terrorista bántalmazásának vádjával, és információs hadjárat kezdődött a katonai ügyészség ellen, amely a letartóztatott katonák ártatlanságát próbálta bizonyítani. Tomer-Jerusalmi – állítása szerint – a kiszivárogtatás engedélyezésével, a bizonyító erejű videofelvételek közzétételével ezt próbálta megállítani – de eredménytelenül, mivel a gyanúsított tartalékosok védelmében jelenleg is aktív információs kampány folyik az izraeli közösségi médiában.

Az izraeli hadsereg a múlt héten közölte, hogy a rendőrség büntetőeljárást indított a Sde Teiman nevű börtöntáborban tavaly történt eset felvételének kiszivárogtatási ügyében. A rendőrség szerint a volt katonai főügyész is részt vett a kiszivárogtatásról meghozott döntésben, még mielőtt a felvételeket továbbították volna. Később a vizsgálat megindítása után Tomer-Jerusalmí azt állította a legfelsőbb bíróságnak, hogy nem tudott a felvételek eljuttatásáról a médiának.

A letartóztatott volt főügyésznőt női börtönben, magánzárkában tartják. Itamár Bengvir nemzetbiztonsági miniszter arra utasította a börtönparancsnokot, hogy „helyezzenek el kamerákat a cellában, hogy ne akadályozza a nyomozást, és az élete is biztonságban legyen.”

Egy másik ügyben korrupciós vádak miatt voltak letartóztatások hétfőn Izraelben

Izraelben korrupciós vádakkal letartóztatták a szakszervezeti szövetség (hisztadrút) elnökét, Arnon Bar Davidot és feleségét – jelentette be hétfő reggel a rendőrség.

A gyanú szerint egy üzletember politikai kapcsolatait arra használta, hogy a vezetők által javasolt személyeknek, különböző szakszervezeti vezetőknek állásokat osztogasson és kinevezéseket intézzen, állami vállalatokban igazgatótanácsi tagságokat szerezzen az önkormányzati, vállalati és állami szektorban. Cserébe pedig a szakszervezeti vezetők a dolgozókat az üzletember tulajdonában lévő biztosítási cégekhez irányították biztosítási szerződéseik megkötésekor.

Mintegy 350 gyanúsítottat fognak kihallgatni, polgármestereket is. Hétfőn a rendőrség lezárta a szakszervezeti szövetség irodáit és több tucat gyanúsítottat letartóztatott, köztük vezető tisztségviselőket.

A vád vesztegetés, csalás, hűtlen kezelés, pénzmosás és adóügyi bűncselekmények. A meg nem nevezett üzletember, -Bar David közeli bizalmasa-, az izraeli szakszervezeti szövetség elnökével fenntartott szoros kapcsolatát is kihasználta a kinevezések befolyásolására különböző vállalatoknál, és cserébe Bar David pénzt és más előnyöket kapott tőle. A gyanú szerint az üzletember a Likud pártba is toborzott tagokat egyes tagszakszervezetekből, hogy növelje politikai befolyását a pártban.

Az ügyben két éve folyik a titkos nyomozás, ez a Lahav 433-as egység, a „fehérgalléros bűnözés” egységének egyik kiemelt ügye. Hat önkormányzat, tizenkét hisztadrut-szakosztály és öt állami vállalat érintett jelenleg.

A „Kéz kezet mos” fedőnevű korrupciós ügyben a rendőrség jelenleg vádalkut próbál kötni a fővádlott, Bar David ellen, aki büntetésének enyhítése érdekében részletesen feltárná a történteket.

A rendőrség eddig nyolc gyanúsítottat tartóztatott le, további 27-et ideiglenesen előállított, két polgármester is érintett. A rendőrség szerint „Bar David volt az üzletember hátországa”, és ezért vették őrizetbe őt is.

A szakszervezet felső vezetésével ápolt kapcsolataival biztosítási megbízásokat nyert el a különféle szakszervezeti bizottságoktól és önkormányzatoktól, s cserébe olyan szervezeteknél adott jól fizető pozíciókat, mint mint a KKL (Zsidó Nemzeti Alap), az El Al légitársaság vagy az izraeli vasút.

Benjamin Netanjahu a már említett vasárnapi kormányülésen beszélt az Iránnal és szövetségeseivel folytatott harcról is. „Az iráni tengely súlyos csapást szenvedett el – sok helyen sikerült megtörnünk. Arra törekszünk, hogy megakadályozzuk ennek újjáépítését, és pontosan ezt tesszük a különböző frontokon” – mondta Netanjahu. A miniszterelnök a Hamász megállapodásszegéseiről is beszélt: „A Hamász próbálkozásai szánalmasak – meg akarják téveszteni Izraelt, az Egyesült Államokat és a világot. Természetesen nem fognak sikerrel járni, és fokozatosan vissza fogjuk hozni valamennyi túszunkat. Ehhez tartjuk magunkat.”

„Utasításom egyértelmű. Ha megpróbálnak ártani erőinknek, megtámadjuk azokat, akik támadnak, és támogató szervezeteiket is. Beszámolunk amerikai barátainknak, de nem kérünk tőlük engedélyt. A legmagasabb szintű biztonsági készültséget tartjuk fenn, és ebből nem engedünk. Hamász leszerelése, a Gázai övezet demilitarizálása — ez az elv, amelyet képviselünk, ez az elv, amiben megállapodtam Trump elnökkel. Természetesen ha ez az egyik módon nem valósul meg, megvalósítjuk más módon” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)