Arte: A hadsereget is bevethetik a drogbandák ellen Belgiumban

Egyre súlyosabb méreteket ölt a migrációs hátterű drogháború Belgiumban, ahol már a hadsereg kivezénylését is fontolóra vették, ez derül ki az Arte médiahálózat helyszíni riportjából. A helyiek rettegnek attól, hogy belekeveredhetnek akaratukon kívül a migránsbűnözők drogháborúiba, miközben a hadseregnek már a rendőröket is védenie kellene.

Drótkerítésekkel lezárt parkok, fegyverropogás napközben és éjszaka – ez nem valamely közel-keleti város, ne adj’Isten a Gázai övezet, ez a valóság Brüsszelben, Belgium és egyben az Európai Unió fővárosában.

Brüsszelben csak július és augusztus közötti 20 lövöldözés volt.

Az Arte médiahálózat helyszíni riportjában ezzel foglalkoznak, bemutatva a brüsszeli Clemenceau metróállomást és környékét – a hirado.hu felületén is foglalkoztunk helyszínen történt korábbi lövöldözésekkel –, amelyet csak drogkereskedelmi hotspotként emlegetnek, valamint arról beszélnek: az elmúlt hónapokban az erőszakos bandaháborúk színtere lett.

A helyiek félnek, mivel egyre nagyobb méreteket ölt a migránsokból álló drogbandák közötti leszámolások a városban, ezért attól tartanak, akaratlanul is részesévé válhatnak egy-egy ilyen mészárlásnak.

„Elég veszélyessé válik a helyzet, ha tudjuk, hogy egy gyereket elérhet egy eltévedt golyó, vagy hogy valaki épp arra jár és belesodródik a konfliktusba”

– nyilatkozta egy helyi lakos.

A helyzet odáig fajult, hogy

immár a liberális fellegvárban is kezdik belátni: elég volt.

A belügyminisztérium ezért egy határozott – habár következetes határvédelem és migrációs politika hiányában azt is mondhatjuk: megkésett – döntésre szánta el magát. A rendőrség – amely eljutott teljesítőképessége határára – mellett

a hadsereget is kivezényelhetik az utcákra, hogy megálljt parancsoljanak a migránsbűnözők ámokfutásának.

„A katonák vegyes járőröket alkotnának a rendőrséggel. Az elképzelés szerint a hadsereg és a katonák, akik az utcákon lesznek, a rendőrök védelmét is szolgálják, akik saját rendőri feladataikat látják el” – mondta Bennard Quintin belga belügyminiszter. Hozzátette, maga a belügyi tárca vezetője sem tudja, meddig fog tartani ez az új eljárásrend, ugyanakkor szükségszerűnek nevezte a lépést.

Kiemelt kép: Rendőrök a helyszínen a brüsszeli Clémenceau metróállomásnál történt lövöldözést követően egy 2025-ös felvételen (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)