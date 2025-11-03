A Lukoil nyeresége 14,2 százalékkal csökkent az idei első kilenc hónapban

A Lukoil, a második legnagyobb orosz olaj- és gázkitermelő cég adózott eredménye 352,479 milliárd rubel (1 rubel jelenlegi árfolyamon nagyjából 4,15 forint) volt az idei első kilenc hónapban, 14,2 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál – áll a cég közleményében.

Az orosz számviteli szabvány (RAS) szerint készült jelentés szerint a legnagyobb orosz magánvállalat bevétele 8,1 százalékkal, 1951,9 milliárd rubelre csökkent.

Az adózás előtti nyereség közel 16 százalékkal, 380,41 milliárd rubelre mérséklődött.

A Lukoil október 22-én fölkerült az amerikai szankciós listára. Az Egyesült Királyság egy héttel korábban vezetett be szankciókat ellene.

Október 27-én a Lukoil bejelentette, hogy

szándékában áll eladni nemzetközi eszközeit, „mivel számos ország korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalattal és leányvállalataival szemben.”

Három nappal később a Lukoil már azt tudatta hogy a Gunvor Grouptól kapott ajánlat alapján leállították a tárgyalásokat a többi érdeklődővel.

Amennyibe létrejön az ügylet, a Gunvor 20 országban, köztük európai uniós országokban, valamint az Egyesült Államokban is benzinkút-hálózathoz jut, finomítókat szerez Romániában és Bulgáriában, illetve részesedést egy holland finomítóban, továbbá termelési eszközöket Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Irakban, az Egyesült Arab Emírségekben, Mexikóban, Ghánában, Egyiptomban, Kamerunban, Nigériában és a Kongói Köztársaságban.

A TASZSZ által idézett szakértők a Lukoil külföldi eszközeinek értékét 10-12 milliárd dollárra teszik.

