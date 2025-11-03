A Lukoil nyeresége 14,2 százalékkal csökkent az idei első kilenc hónapban

Az orosz számviteli szabvány (RAS) szerint készült jelentés szerint a legnagyobb orosz magánvállalat bevétele 8,1 százalékkal, 1951,9 milliárd rubelre csökkent.
Az adózás előtti nyereség közel 16 százalékkal, 380,41 milliárd rubelre mérséklődött.
A Lukoil október 22-én fölkerült az amerikai szankciós listára. Az Egyesült Királyság egy héttel korábban vezetett be szankciókat ellene.
Október 27-én a Lukoil bejelentette, hogy
szándékában áll eladni nemzetközi eszközeit, „mivel számos ország korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalattal és leányvállalataival szemben.”
Három nappal később a Lukoil már azt tudatta hogy a Gunvor Grouptól kapott ajánlat alapján leállították a tárgyalásokat a többi érdeklődővel.
Amennyibe létrejön az ügylet, a Gunvor 20 országban, köztük európai uniós országokban, valamint az Egyesült Államokban is benzinkút-hálózathoz jut, finomítókat szerez Romániában és Bulgáriában, illetve részesedést egy holland finomítóban, továbbá termelési eszközöket Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Irakban, az Egyesült Arab Emírségekben, Mexikóban, Ghánában, Egyiptomban, Kamerunban, Nigériában és a Kongói Köztársaságban.
A TASZSZ által idézett szakértők a Lukoil külföldi eszközeinek értékét 10-12 milliárd dollárra teszik.
Korábban az Egyesült Államok felvette a két vezető orosz olajtársaságot, a Rosznyeftet és a Lukoilt, valamint e cégek 34 leányvállalatát szankciós listájára. Október közepén az Egyesült Királyság is büntetőintézkedésekkel sújtotta a két vállalatot. A vállalat nem nevezte meg, hogy pontosan mely külföldi érdekeltségeitől kíván megválni.
Egy névtelenséget kérő volt Lukoil-vezető a Politiconak azt mondta, hogy
a lépés következtében a vállalat bevételei és nyeresége „körülbelül 30 százalékkal” eshetnek vissza, mivel kénytelen lesz eladni három finomítóját és mintegy 5000 benzinkútjának felét világszerte.
„A Lukoilnak lőttek” – mondta.
A lépés néhány nappal azután történt, hogy az Egyesült Államok meglepetésszerű szankciócsomag részeként feketelistára tette a Lukoilt, valamint az olaj- és gázipari vállalatot, a Rosznyeftet, arra hivatkozva, hogy „Oroszország nem mutat valódi elkötelezettséget az ukrajnai háború lezárását célzó békefolyamat iránt.”
„Tekintettel [Vlagyimir] Putyin elutasítására, hogy véget vessen ennek az értelmetlen háborúnak, a pénzügyminisztérium szankciókat vezet be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, amelyek a Kreml hadigépezetét finanszírozzák. Arra biztatjuk szövetségeseinket, hogy csatlakozzanak hozzánk, és tartsák be ezeket a szankciókat”
– mondta Scott Bessent pénzügyminiszter.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) november 21-i határidőt szabott a vállalatnak külföldi tevékenységeinek megszüntetésére, különben súlyos büntetéseket kockáztat. A Lukoil hétfői közleményében jelezte, hogy eleget tesz a követelményeknek, és ha szükséges, haladékot kér az értékesítési folyamat megkönnyítésére.
A korlátozások értelmében az érintett cégeknek el kell adniuk európai érdekeltségeiket, és le kell állítaniuk az olajszállítást megmaradt kontinensbeli vásárlóik számára, ami jogi következményekkel járhat azon vállalatok esetében, amelyek továbbra is üzletelnek velük.
Miközben az intézkedéseket az európai vezetők széles körben üdvözölték, néhány nemzet, köztük Magyarország, mentességeket vagy további haladékot kér a szankciók végrehajtására. Orbán Viktor miniszterelnök a jövő héten az Egyesült Államokba utazik, hogy tárgyaljon többek között a moszkvai olajexport kérdéséről.
