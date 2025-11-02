Visszaszólt a nigériai elnök Trumpnak, aki katonai műveletet tervez Nigériában

Nigéria üdvözli az iszlamista lázadókkal szembeni amerikai katonai segítségnyújtást, mindaddig, míg tiszteletben tartják területi épségét – jelentette ki Daniel Bwala, Bola Tinubu nigériai elnök tanácsadója vasárnap.

„Üdvözöljük az Egyesült Államok segítségét, feltéve, hogy betartja az ország területi épségét” – hangsúlyozta Bwala a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva. A tanácsadó egyben hozzátette:

„biztos vagyok benne, hogy mire a két vezető találkozik és leül tárgyalni, jobb eredmények születnek majd a terrorizmus elleni közös küzdelmünkben”.

Donald Trump amerikai elnök szombaton saját közösségi oldalán azt jelezte: utasítást adott az amerikai hadügyminisztériumnak, hogy készüljön fel egy lehetséges katonai műveletre Nigériában. Egy nappal korában az elnök „különös aggodalomra okot adó országnak” minősítette a muszlim többségű országot a keresztényeket fenyegető erőszak miatt.

A több mint 200 millió lakosú Nigéria területén mintegy 200 etnikai csoport él, felekezeti szempontból az ország két részre oszlik: északon főként muszlimok, délen pedig többségében keresztények élnek.

A Boko Haram és az Iszlám Állam Nyugat-Afrikai Tartománya terrorszervezetek több mint 15 éve dúlnak az országban, fegyveres akcióiknak több ezer ember esett már áldozatul.

A nigériai kormány mindazonáltal szombaton visszautasította azt a megfogalmazást, hogy az országban „radikális iszlamisták ezrével gyilkolják a keresztényeket”. A külügyminisztérium közleménye szerint ez nem tükrözi a nigériai valóságot, noha az ország számos közbiztonsági problémával küszködik.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Getty Images pool/Win McNamee)