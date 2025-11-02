Világhírű rapper is kiállt a lemészárolt nigériai keresztények mellett

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete meghívta Nicki Minaj hiphop-rappert az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetségére, miután az énekesnő szombaton kiállt a Nigériában üldözött keresztények mellett.

Waltz az X-en megköszönte, hogy a sztár platformját felhasználva kiállt a Nigériában üldözött keresztények védelmében. Azt írta:

„Nem engedhetjük, hogy ez így folytatódjon. Krisztus minden testvéreinek össze kell fogniuk, és azt kell mondaniuk: „Elég!”

„Ha valaha New Yorkban jársz, látogass el az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetségére. Szívesen beszélnék veled részletesebben arról, hogy kormányunk mit tesz a keresztények szabadságának védelme érdekében világszerte” – üzente a nagykövet.

A meghívás azután érkezett, hogy Minaj – valódi nevén Onika Tanya Maraj-Petty – megosztott egy képernyőképet Donald Trump Truth Social posztjáról, amelyben az amerikai elnök felhívta a figyelmet a nigériai tömeges mészárlásra és Nigériát aggodalomra okot adó országnak nevezte.

Bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Ezt elolvasva mély hála töltött el. Olyan országban élünk, ahol szabadon imádhatjuk Istent. Semmilyen csoportot nem szabad üldözni azért, mert gyakorolja a vallását. Nem kell ugyanazt a hitet vallanunk ahhoz, hogy tiszteljük egymást. Számos országot érint ez a borzalom világszerte, és veszélyes úgy tenni, mintha nem vennénk észre”

– írta, majd üzenete végén megköszönte az elnöknek és csapatának, hogy komolyan veszik ezt a kérdést.

„Isten áldjon meg minden üldözött keresztényt. Ne felejtsük el őket imádságban megemléíteni” – tette hozzá.

Reading this made me feel a deep sense of gratitude. We live in a country where we can freely worship God. No group should ever be persecuted for practicing their religion. We don’t have to share the same beliefs in order for us to respect each other. Numerous countries all… pic.twitter.com/2M5sPiviQu — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) November 1, 2025

Trump azóta kijelentette, hogy amennyiben Nigéria kormánya nem tesz lépéseket a keresztények elleni támadások megállítására országukban, az Egyesült Államok nemcsak leállítja a segítségnyújtást, de szükség esetén katonailag is beavatkozhat.

Kiemelt kép: Nicki Minaj amerikai énekesnő a Time 100 gálára érkezik 2016. április 26-án New Yorkban (Fotó: MTI/EPA/Jason Szenes)