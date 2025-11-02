Világhírű rapper is kiállt a lemészárolt nigériai keresztények mellett

Waltz az X-en megköszönte, hogy a sztár platformját felhasználva kiállt a Nigériában üldözött keresztények védelmében. Azt írta:
„Nem engedhetjük, hogy ez így folytatódjon. Krisztus minden testvéreinek össze kell fogniuk, és azt kell mondaniuk: „Elég!”
„Ha valaha New Yorkban jársz, látogass el az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetségére. Szívesen beszélnék veled részletesebben arról, hogy kormányunk mit tesz a keresztények szabadságának védelme érdekében világszerte” – üzente a nagykövet.
A meghívás azután érkezett, hogy Minaj – valódi nevén Onika Tanya Maraj-Petty – megosztott egy képernyőképet Donald Trump Truth Social posztjáról, amelyben az amerikai elnök felhívta a figyelmet a nigériai tömeges mészárlásra és Nigériát aggodalomra okot adó országnak nevezte.
Bejegyzésében úgy fogalmazott:
„Ezt elolvasva mély hála töltött el. Olyan országban élünk, ahol szabadon imádhatjuk Istent. Semmilyen csoportot nem szabad üldözni azért, mert gyakorolja a vallását. Nem kell ugyanazt a hitet vallanunk ahhoz, hogy tiszteljük egymást. Számos országot érint ez a borzalom világszerte, és veszélyes úgy tenni, mintha nem vennénk észre”
– írta, majd üzenete végén megköszönte az elnöknek és csapatának, hogy komolyan veszik ezt a kérdést.
„Isten áldjon meg minden üldözött keresztényt. Ne felejtsük el őket imádságban megemléíteni” – tette hozzá.
Trump azóta kijelentette, hogy amennyiben Nigéria kormánya nem tesz lépéseket a keresztények elleni támadások megállítására országukban, az Egyesült Államok nemcsak leállítja a segítségnyújtást, de szükség esetén katonailag is beavatkozhat.
Kiemelt kép: Nicki Minaj amerikai énekesnő a Time 100 gálára érkezik 2016. április 26-án New Yorkban (Fotó: MTI/EPA/Jason Szenes)