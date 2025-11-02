Üzemanyaghiánytól, zavargásoktól félnek: mentességet kértek az orosz olajra a bolgárok

Bulgária fontolgatja, hogy mentességet kér az Egyesült Államoknak azon szankciói alól, amelyeket Oroszország legnagyobb olajcégeivel szemben vezettek be a héten – értesült a Politico. A lap forrási szerint a balkáni ország vezetése attól tart, hogy a intézkedések súlyos üzemanyaghiányt okozhatnak, és végső soron a populista politikai erőket segíthetik az országban.

Donald Trump elnök a múlt héten szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajtermelője, a Rosznefyt és a Lukoil ellen, ami arra késztette az EU több tagállamát, ahol a cégek működnek, hogy mentességért lobbizzanak – foglalta össze a cikkében a Politico.

Mint írták, Bulgáriában található a Lukoil tulajdonában lévő, nagy kiterjededésű burgaszi finomító,

amely az ország üzemanyag-szükségletének akár 80 százalékát is biztosítja.

A létesítményt korábban az EU szankcióinak kiskapuinak kihasználásával is összefüggésbe hozták.

A Politicónak most két, az ügyre rálátó, de névtelenséget kérve nyilatkozó forrás azt monda: a bolgár kormány megkérdezte Washingtontól, hogy lehetséges volna-e az Egyesült Államok által kijelölt november 21-i kezdőnapnál később életbe léptetni a szankciókat. Korábban Németország is hasonló okokból próbált mentességet kérni az amerikaiaktól néhány finomítóra.

Tényleg belebukhatna a kormány is?

Julian Popov, Bulgária volt környezetvédelmi minisztere és a Strategic Perspectives nevű thinktank vezető munkatársa a Polticónak nyilatkozva egyetértett azzal, hogy a bolgár kormány „nem készült fel megfelelően” és „nincs vészhelyzeti terve” a Lukoil kivonulására, ami – megoldás hiányában – tényleg jó eséllyel üzemanyaghiányt okozna az országban.

Szerinte a bolgár kormánynak most lépnie kellene, és egyoldalúan át kellene vennie a finomító üzemeltetési irányítását egy globális ügyvédekből és szakértőkből álló „nemzetközi bizottság” támogatásával, amely segíthetne a stratégiai létesítmény irányításában.

Emellett a bolgár kormány azt is állítja, hogy az oroszok elleni amerikai szankciók végső soron a bukásukhoz vezethetne: érvelésük szerint ez megerősíthetné Rumen Radev bolgár elnök támogatottságát, akit egyesek oroszbarátnak tartanak, és aki nyilvánosan felvetette egy új politikai párt létrehozásának ötletét is (Radev függetlenként került az elnöki székbe: párttag utoljára a szocializmus összeomlása előtt, 1985-1990 közt volt a Bolgár Kommunista Pártba színeiben).

A szakértők azonban kétségbe vonták azt az állítást, hogy ha az Egyesült Államok nem adna szankciómentességet, akkor Radev egy új párt élén hatalomra törhetne. Ilijan Vasziljev, Bulgária volt oroszországi nagykövete (aki jelenleg az Innovative Energy Solutions nevű tanácsadó céget vezeti) azt mondta: a bolgár kormány csak azért „ijeszteget” ezzel, hogy elkerülhessék a finomító gyors eladásához vezető szankciókat és azok következményeit.

„Jogos és komoly érdekek fűződnek a Lukoil eszközeinek megvásárlásához”, de „pánikra nincs ok”

– érvelt a korábbi diplomata.

Sajtóhírek szerint korábban Orbán Viktor is kivételt kért az amerikai elnöktől az oroszok elleni olajszankciók alól – mint írtuk, Donald Trump ezt a hírt épp a minap erősítette meg egy sajtótájékoztatón.

A kiemelt kép illusztráció – MTVA/Bizományosi: Lapis Renáta