Orbán Viktor: Megtiszteltetés volt Magyarországot képviselni a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján

Orbán Viktor miniszterelnök két napos egyiptomi látogatásának keretében részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett.

A kormányfő Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta:

„megtiszteltetés volt több mint 40 állam- és kormányfő mellett Magyarországot képviselni a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján”

– írta, majd emlékeztetett, hogy hétfőn tárgyalni fog Egyiptom elnökével, Abdel-Fattáh esz-Szíszivel.

Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján Szombaton nyílik meg a kairói Nagy Egyiptomi Múzeum.

A megnyitón több egyiptomi és külföldi méltóság is tiszteletét tette, amely több tényezőnek is köszönhető. Elsősorban a gízai piramisok mellett, egymilliárd dollárból felépített múzeum lett a világ legnagyobb, egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma lesz. A múzeum – amely az ókori Egyiptom civilizációját mutatja be – több mint ötvenezer műkincset vonultat fel. Összehasonlításképpen: a párizsi Louvre nemzeti múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható. Emellett a létesítmény két évtizednyi építkezés és több halasztás után nyitja meg kapuit.

Orbán Viktor a közelmúltban szintén járt Egyiptomban, ugyanis október közepén Donald Trump meghívására az egyiptomi Sarm es-Sejkbe utazott, ahol ünnepélyesen aláírták a közel-keleti békemegállapodást.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor