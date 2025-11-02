Orbán Viktor: Megtiszteltetés volt Magyarországot képviselni a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján

A kormányfő Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta:
„megtiszteltetés volt több mint 40 állam- és kormányfő mellett Magyarországot képviselni a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján”
– írta, majd emlékeztetett, hogy hétfőn tárgyalni fog Egyiptom elnökével, Abdel-Fattáh esz-Szíszivel.
A megnyitón több egyiptomi és külföldi méltóság is tiszteletét tette, amely több tényezőnek is köszönhető. Elsősorban a gízai piramisok mellett, egymilliárd dollárból felépített múzeum lett a világ legnagyobb, egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma lesz. A múzeum – amely az ókori Egyiptom civilizációját mutatja be – több mint ötvenezer műkincset vonultat fel. Összehasonlításképpen: a párizsi Louvre nemzeti múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható. Emellett a létesítmény két évtizednyi építkezés és több halasztás után nyitja meg kapuit.
Orbán Viktor a közelmúltban szintén járt Egyiptomban, ugyanis október közepén Donald Trump meghívására az egyiptomi Sarm es-Sejkbe utazott, ahol ünnepélyesen aláírták a közel-keleti békemegállapodást.
Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor