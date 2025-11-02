Műsorújság
Orbán Viktor: Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.02. 12:53

| Szerző: hirado.hu
Tárgyalás Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel - írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

Bejegyzésében Orbán Viktor így fogalmazott: Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben.

Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését.

Jövőre találkozunk Budapesten, Elnök úr! – zárta posztját a kormányfő.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnököt (b) fogadja Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök (j) Kairóban 2025. november 2-án – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

