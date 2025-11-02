Orbán Viktor: Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben

Bejegyzésében Orbán Viktor így fogalmazott: Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben.
Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését.
Jövőre találkozunk Budapesten, Elnök úr! – zárta posztját a kormányfő.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnököt (b) fogadja Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök (j) Kairóban 2025. november 2-án – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán