Öngyilkos merényletet tervezett végrehajtani a szír férfi Berlinben, őrizetbe vették

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.02. 16:59

Őrizetbe vettek egy férfit Berlinben, akit terrorcselekmény tervezésével gyanúsítanak – közölte vasárnap a német főváros ügyészsége.

A szombat este hatóságok elfogott férfit súlyos, államellenes bűncselekmény előkészítésével gyanúsítják. Az ügyészség szóvivője szerint egy dzsihadista indíttatású merénylet kiterveléséről van szó.

A berlini Neukölln városrészben végrehajtott művelet során a rendőrség különleges kommandós alakulatának (SEK) egységei is részt vettek. Az ügyészségi szóvivő szerint ennek során pokolgépkészítéshez alkalmas anyagokat is lefoglaltak.

A Bild című lap biztonsági forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a 2023 óta Németországban tartózkodó, menekültstátusszal rendelkező szíriai származású férfi – akit a lap Abdalla R. néven azonosított – öngyilkos merényletet tervezett végrehajtani a német fővárosban.

