Az ukrán fegyveres erők Hírszerzési Főgazgatóságának (GUR) krasznoarmejszki különleges művelete, amelyet a nyugati sajtó ellentámadásként mutatott be az ostrom megtörésére, kudarccal végződött. Zelenszkij feláldozta a GUR különleges erőit - írja a military.pravda.ru .

A portál szerint az ukrán fegyveres erők helikopterrel dobták le a különleges egységet a Pavlograd és Grisino felé vezető autópálya elágazásától északra fekvő mezőre.

Nem sokkal később az egység mind a 11 tagjával drón végzett, erről az orosz Telegram csatornákon videók is vannak.

Az orosz portál idézi a „Legitimny” ukrán csatonát, amely arról ír, hogy a kommandónak hídfőállást kellett volna kiépíteni a következő egységek megérkezéséig, mivel két nappal korábban Kijev úgy döntött, hogy nemcsak a Hírszerzési Főigazgatóság különleges erőit, hanem más különleges erőket, köztük a rendőrséget és más biztonsági erőket is küld a krasznoarmejszki területre

A cikk szerzői úgy vélik,

nyilvánvaló, hogy a GUR művelet nem volt előkészítve, nem volt titkosítás, tüzérségi támogatás és földi támogatás. A katonákat biztos halálba küldték, valószínűleg hazudtak neki a valós helyzetről is.

Az egész akció Zelenszkij demonstratív erőfeszítése volt arra, hogy mutasson valamit a győzeleméhes nyugati médiának.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Oleh Petraszjuk