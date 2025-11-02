Műsorújság
Irán nem adja fel, az amerikai-izraeli légicsapások ellenére is újjá akarja építeni nukleáris létesítményeit

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.02. 20:03

Főoldal / Külföld

Irán újjáépíti a júniusi amerikai és izraeli légicsapásokban megrongált nukleáris létesítményeit – közölte vasárnap Maszúd Peszeskján iráni elnök.

„A kormány teljes erővel kiáll a nukleáris ágazat fejlesztése mellett, fiatal tudósainknak pedig megvan a szaktudásuk, hogy eltökélten továbbvigyék a nukleáris újjáépítést” – jelentette ki Peszeskján, akit a Tasznim helyi hírügynökség idézett.

Újfent hangsúlyozta, hogy az iszlám Köztársaság nem törekszik atomfegyverekre, a nukleáris energiát mindössze polgári célokra akarja használni. Úgy fogalmazott, hogy a Nyugat ezzel ellentétes vádaskodásai hazugságok, amelyek az ország tudományos fejlődésének megtorpantását szolgálják.

Kiemelt kép: Az iráni elnöki hivatal sajtóirodájának képén Maszúd Peszeskján iráni elnök (j) Mohammad Eszlaminak, az iráni Atomenergia-szervezet vezetõjének kíséretében a szervezet teheráni székhelyén 2025. november 2-án – MTI/EPA/Iráni elnöki hivatal sajtóirodája

atomprogramIzraeli-iráni háborúközel-keleti konfliktusok Maszúd Peszeskján

