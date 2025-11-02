„Gyors és kegyetlen lesz, kiírtjuk a kereszténygyilkos iszlamistákat” – katonai beavatkozásra készül Trump Nigériában

Donald Trump figyelmeztetett, hogy amennyiben Nigéria kormánya nem tesz lépéseket a keresztények elleni támadások megállítására országukban, az Egyesült Államok nemcsak leállítja a segítségnyújtást, de szükség esetén katonailag is beavatkozhat.

Mint írtuk, Trump már korábban is aggodalmát fejezte ki a nigériai keresztényüldözést illetően. Egy közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, hogy „a kereszténységet egzisztenciális fenyegetés éri Nigériában”, aminek keretében keresztények ezreit gyilkolják meg a radikális iszlamisták. Éppen ezért lehetővé tette szankciók kiszabását a nyugat-afrikai országgal szemben, ami akár a humanitárius segélyek leállítását is jelentheti. Egyúttal hangoztatta, hogy „készen állnak és képesek megóvni a nagyszerű keresztény népességet világszerte”, amit legújabb bejegyzésében most meg is erősített.

Az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán rendkívül erős hangvételű üzenetet fogalmazott meg, amelyben felhívta a figyelmet az esetleges következményekre, ha a helyzet nem változik:

„Ha a nigériai kormány továbbra is engedélyezi a keresztények meggyilkolását, az Egyesült Államok azonnal leállítja minden segítségnyújtását Nigériának, és nagyon is elképzelhető, hogy fegyveres erővel bevonul az immár meggyalázott országba, hogy teljesen kiirtsa azokat az iszlám terroristákat, akik ezeket a szörnyű atrocitásokat követik el” – írta Trump, majd hozzátette: utasította a Hadügyminisztériumot, hogy készüljön fel egy esetleges akcióra.

Hangsúlyozta:

„Ha támadunk, az gyors és kegyetlen lesz, pont úgy, ahogy a terrorista gazemberek támadnak a mi drága keresztényeinkre!”

Bejegyzése végén ismét figyelmeztette a nigériai kormányt: „jobb, ha gyorsan felkészülnek!”

A nigériai kormány tagadja a keresztények elleni gyilkosságokat

Mindeközben a nigériai kormány tagadja, hogy országukban keresztények ezreit gyilkolják meg. Közleményük szerint Trump állításai nem tükrözik a nigériai valóságot, noha az ország számos közbiztonsági problémával küszködik. Elmondásuk szerint továbbra is elkötelezettek a terrorizmus elleni küzdelem és a vallások közötti összhang erősítése mellett, és védelmezik az ország minden lakosának jogait.

A muszlim vallású nigériai elnök, Bola Ahmed Tinubu „a pokol bugyraiból származó hazugságnak” nevezte Trump állításait

– írja a Breitbart.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az amerikai törvényhozás, a kongresszus két háza előtt a washingtoni Capitoliumban 2025. március 4-én (Fotó: MTI/EPA/Getty Images pool/Win McNamee)