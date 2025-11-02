Fenyegeti Brüsszel azokat, akik nem engedik be az ukrán agrártermékeket

Az Európai Bizottság jogi lépéseket is kilátásba helyezett a három ország ellen, amelyek egyoldalúan továbbra is tiltják az ukrán áruk behozatalát. A portál szerint a tilalmak ellentétesek az EU egységes piacának alapelveivel, hiszen az uniós szabályok tiltják a nemzeti szintű kereskedelmi korlátozásokat.

A Politico úgy fogalmaz:

az érintett tagállamok gyakorlatilag azt üzenik Brüsszelnek, hogy választania kell Kijev és az uniós tagországok érdekei között, amikor az új megállapodást érvényesíti.

Brüsszel eddig óvatosan kezelte az ügyet: a 2023-ban bevezetett tilalmak kapcsán abban bízott, hogy az új megállapodás önmagában megoldja a problémát.

A tárgyalásokat ismerő tisztviselők szerint azonban a politikai szempontok is szerepet játszanak.

Lengyelország perbe fogása feszültséget kelthetne Donald Tusk EU-párti kormányával, míg ha csak Magyarországot és Szlovákiát marasztalnák el, az kettős mércének tűnhetne.

Az október 13-án jóváhagyott, frissített megállapodás az orosz–ukrán háború kitörése után bevezetett ideiglenes kereskedelmi liberalizációt váltja fel, és hosszabb távon stabilabb keretet kíván biztosítani az ukrán export számára.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. március 11-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)