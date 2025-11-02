Botrány a bukaresti bazilika átadásán: antiszemita, magyarellenes költő versét szavalták

Hatósági fellépést vár a bukaresti Elie Wiesel Holokausztkutató Intézet, miután a fasiszta legionárius mozgalom ismert költőjének versét énekelték el a múlt héten átadott román Nemzeti Székesegyházban – nyilatkozott vasárnap Alexandru Florian, az intézet igazgatója a G4Media hírportálnak.

Elmondta: elvárja, hogy a román hatóságok hivatalból indítsanak bűnvádi eljárást az ügyben a fasiszta, legionárius, rasszista és idegengyűlölő propaganda büntetését előíró jogszabály alapján. A G4Media azt követően kérdezte a holokausztkutató intézet vezetőjét, hogy a világ legnagyobb ortodox keresztény templomának minősülő bukaresti székesegyházban csütörtökön

a fasiszta legionárius mozgalom propagandistájának tartott Radu Gyr versének sorait énekelte az ortodox patriarchátus gyermekkórusa.

Az erről készült videófelvételt az ortodox egyház hírügynöksége is megosztotta. Alexandru Florian hozzátette: elvárja, hogy a védelmi miniszter, a román királyi család és a román ortodox egyház is elhatárolódjon a történtektől, mert az ő tagjaik szintén részt vettek a katonalelkészek napja alkalmából megrendezett eseményen.

A történtek ellen Csoma Botond, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szóvivője is tiltakozott Facebook-oldalán. A parlamenti képviselő rámutatott: Radu Gyr a legionárius, vasgárdista mozgalom propagandistája, a Vasgárda pedig „fasiszta szekta, gyilkos ideológia volt”.

„Most a múlt sötét hangja kapott szót a katedrálisban, méghozzá a gyermeki ártatlanság mögé rejtve”

– mutatott rá. Hozzátette, hogy a történteket nem lehet kimagyarázni.

„Ez nem botlás, hanem morális összeomlás, amikor a szent hely és az ártatlanság válik a múlt bűneinek díszletévé”

– fogalmazott Csoma Botond.

Adrian Agachi, a román ortodox egyház szóvivője a G4Mediának azt válaszolta, hogy a kifogásolt dal szövege nem népszerűsít egyetlen politikai doktrínát vagy totalitárius rezsimet sem. Meglátása szerint felmerül a gyanú, hogy a hírportál az egyházat hitétől és tanításaitól idegen politikai tanokkal akarja társítani. A román ortodox egyház vasárnap esti közleménye szerint a csütörtöki eseményen elhangzott Van egy országunk (Avem o tara) című verset „teljesen hibásan” tulajdonítják az utóbbi években Radu Gyrnek. A vers egyébként az irodalmi gyűjtőportálokon is Gyr költeményeként jelenik meg.

Hangsúlyozták továbbá, hogy a szöveg nem népszerűsít egyetlen totalitárius politikai doktrínát sem. „Az ortodox egyházhat szélsőséges ideológiákkal társító kísérlet teljesen alaptalan, főleg, hogy a román patriarchátus sorozatosan kifejezte: határozottan elhatárolódik minden olyan mozgalomtól, amely a gyűlöletet és erőszakot, az idegengyűlöletet és rasszizmust népszerűsíti, melyek ellentétesek a keresztény tanítással és hittel” – írták. Hozzátették, hogy a patriarchátus tisztában van az érvényes törvényekkel és teljes egészében tiszteletben tartja azokat. A Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) dokumentumai szerint

Radu Gyr (eredeti nevén Radu Stefan Demetrescu) a fasiszta legionárius mozgalom költője és rövid időre parancsnoka is volt.

1945-ben háborús bűnökért ítélték el, majd 1956-ban szabadon engedték. 1958-ban újra börtönbe került legionárius tevékenység miatt. Verseit a legionárius ideológia népszerűsítésére írta, rendezvényeken szavalta, de sokszorosították és felvételről is sugározták őket. Romániában sajtóbeszámolók szerint az ortodox egyház több rendezvényén is volt már rá példa, hogy a Vasgárda vezéralakjaitól idéztek vagy éppen rájuk emlékeztek.

Kiemelt kép: A bukaresti Nemzet Megváltása Székesegyház nemsokkal a hívek számára való megnyitás előtt, 2025. októberében (Fotó: Wikipedia)