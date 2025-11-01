Valamire készülhetnek Trumpék: az űrből is látszik a Venezuela elleni amerikai mozgósítás

Egyre több fegyverrendszert és csapatot összpontosít a venezuelai partok közelében az Egyesült Államok, erről ír a Sky News.

Műholdfelvételek szerint

az amerikai USS Iwo Jima és további hadihajók kevesebb mint 200 km-re vannak Venezuela partjaitól, ahol élő tűzgyakorlatokat tartanak.

A hadműveletek része az Egyesült Államok erősödő katonai jelenlétének a Karib-tengeren és a Kelet-csendes-óceán térségében. Az amerikai tisztviselők a Cartel de los Soles-t évente mintegy 500 tonna kokain USA-ba és Európába juttatásával vádolják, együttműködve a Tren de Aragua-val és a Sinaloa Kartellel.

A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt a mozgósítás bejelentésekor hangsúlyozta:„Az elnök kész minden amerikai erőforrást bevetni, hogy megállítsa az országunkba áramló drogokat, és hogy felelősségre vonja az elkövetőket.”

Egy volt amerikai ezredes és védelmi szakértő, Mark Cancian szerint a műveletet a venezuelai rezsim „megfélemlítési taktikaként” értékelheti az amerikai fegyveres erők lépéseit. Az Egyesült Államok hivatalosan a drogkereskedelem elleni fellépést jelöli meg célként, azonban Maduro pénteken azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy „hamis narratívát hoznak létre, hogy igazolják a támadást és rezsimváltást kényszerítsenek ki”.

Donald Trump korábbi nyilatkozata szerint „a tengeren érkező drogok a tavalyi ötödét teszik ki, most már szárazföldön érkeznek, és a szárazföld is érintett lesz, mert azt mondtam, az lesz a következő”.

A USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót is a Karib-tengerre vezényelték, amely eddig a Földközi-tengeren teljesített szolgálatot, a héten pedig elhagyta az olasz partokat. Mark Cancian hangsúlyozta: „Olyan erős és ritka eszköz ez, hogy más regionális parancsnokok is használni akarják a harccsoportot”.

Hozzátette, hogy „ha a kormányzat támadásokat akar végrehajtani, a Ford érkezése megnyitja a lehetőséget ezekhez a támadásokhoz”.

Ezen túlmenően az Egyesült Államok a légi nyomást is fokozza: B–1-es és B–52-es bombázók jelentek meg a Karib-tenger felett, míg Puerto Ricóban hat F35-ös vadászgépet készítettek fel bevetésere. Az Egyesült Államok déli főparancsnokságának indoklása szerint „ezek a narkó-terroristák több amerikait öltek meg, mint az Al-Kaida, és ugyanúgy fognak bánni velük”.

Vége a Maduro-rezsimnek?

Egy Fehér Házhoz közeli forrás szerint Maduro napjai hivatalban meg vannak számlálva:

„Maduronak vége és egy szabad és virágzó Venezuela köszönt ránk.”

Moszkva mindeközben támogatásáról biztosította a caracasi vezetést. „Támogatjuk Venezuela vezetését a nemzeti szuverenitás védelmében, figyelembe véve a nemzetközi és regionális helyzet dinamikáját” – közölte az orosz külügyminisztérium.

Októberben Vlagyimir Putyin elnök stratégiai partnerségről szóló szerződést írt alá Venezuelával, hasonlóan ahhoz, amit Oroszország Iránnal kötött az amerikai–izraeli légicsapások előtt három hónappal.

A kiemelt kép illusztráció. (MTI/EPA/Amerikai védelmi minisztérium/Erik Hildebrandt)