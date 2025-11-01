Ukrán főparancsnok: folyamatban van az orosz erők kiszorítása Pokrovszkból

Folyamatban van egy átfogó hadművelet az orosz erők kiszorítására a Donyecki területen lévő Pokrovszk városból – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szombaton a Facebookon.

A főparancsnok beszámolt arról, hogy újabb látogatást tett a donyecki frontvonalon. Elmondása szerint a pokrovszki és mirnohradi agglomerációban

az ukrán katonáknak az a feladatuk, hogy visszaszorítsák a több ezer fős ellenséges csapatokat, amelyek továbbra is igyekeznek betörni lakott területekre, és elvágni az ukrán hadsereg utánpótlási útvonalait.

„Ugyanakkor nincs körbezárás vagy blokád a városok körül, mindent megteszünk a logisztika biztosítása érdekében” – hangsúlyozta Szirszkij (bár az oroszok ezzel szemben mást állítanak).

Kiemelte, hogy átfogó művelet zajlik, amelynek célja az orosz csapatok kiszorítása Pokrovszkból. „A fő terhet az ukrán fegyveres erők egységei viselik, különösen a drónkezelők és a rohamosztagok. Ugyanakkor az utasításomra a város védelmébe bekapcsolódtak a Különleges Műveleti Erők (SZSZO), a katonai rendfenntartók, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a katonai hírszerzés és más védelmi erők is” – fejtette ki.

Szirszkij szavai szerint az orosz erők Pokrovszkban „a lehető legdrágább árat fizetik azért, hogy teljesítsék a Kreml diktátorának az ukrajnai Donyec-medence megszállására vonatkozó parancsát”.

„Folytatjuk a terület felszabadítását és megtisztítását a dobropilljai magaslaton. Pokrovszkot és Mirnohradot ellenőrzésünk alatt tartjuk. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a jelenlegi nehéz körülmények között rendkívül fontos az egységek közötti hatékony együttműködés és a kitűzött feladatok összehangolt végrehajtása. Megerősítjük az agglomeráció védelmét további egységekkel, fegyverekkel, haditechnikával, beleértve a drónokat és az egyéb pilóta nélküli rendszereket” – zárta bejegyzését a főparancsnok.

Kiemelt kép: az ukrán elnöki sajtószolgálat felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erõk fõparancsnoka (j) látogatást tesz az ukrán-orosz határ mentén elterülõ Szumi területen 2024. augusztus 22-én. MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat.