Műsorújság
Újabb botrány borzolhatja a kedélyeket: Izrael szerint a Hamász nem izraeli túszok holttesteit adta át a Vöröskeresztnek

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.01. 15:07

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A Hamász palesztin iszlamista szervezet nem izraeli túszok földi maradványait adta át pénteken a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságának (ICRC) – közölte szombaton az izraeli hadsereg igazságügyi vizsgálatokra hivatkozva.

A Nemzeti Igazságügyi Orvostani Intézet a három ember földi maradványainak vizsgálata után megállapította, hogy azok nem az eltűnt túszokhoz tartoznak.

Korábban már előfordult, hogy a Hamász olyan maradványokat adott át, amelyekről később kiderült, hogy más személyekhez tartoznak, ami felháborodást váltott ki Izraelben.

Az izraeli kormány egyelőre nem kommentálta az esetet és annak lehetséges következményeit.

Csütörtökön a Hamász visszajuttatta két, 2023. október 7-én elrabolt túsz, Amiram Kuper és Szahar Baruch holttestét Izraelnek. Az izraeli hatóságok a további tizenegy túszt addig eltűntként nyilvánítják, amíg földi maradványaikat nem szolgáltatják vissza.

A Hamász az Egyesült Államok által támogatott tűzszüneti megállapodás keretében fokozatosan szolgáltatja vissza a holttesteket, de azt állítja, hogy a romok és alagutak miatt nehéz megtalálni őket, míg Izrael azzal vádolja a palesztin szervezetet, hogy szándékosan késlelteti a folyamatot.

Kiemelt kép: romok között palesztin emberek a Gázától nyugatra fekvő as-Sati menekülttáborban 2025. október 29-én, miután az éjjel Izrael légicsapásokat hajtott végre az övezetben. MTI/EPA/Mohamed Szaber.

