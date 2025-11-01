Tragikus lövöldözés Krétán: ketten meghaltak, legalább tíz ember megsérült

Egy férfi és egy nő meghalt, legalább tíz ember pedig megsérült a görögországi Kréta szigetén egy faluban, egy szombati lövöldözésben. A rendőrség szerint családi vérbosszú lehetett a támadás indítéka.

A gyanúsítottak reggel nyitottak tüzet Vorizia faluban – közölték a hatóságok a Reuters szerint. Az Athéni Hírügynökség korábbi jelentése szerint legalább 10 ember megsérült a támadásban.

Az eset miatt Krétára indult a görög rendőrség főparancsnoka, valamint a szervezett bűnözés elleni egység vezetője is, Athénból pedig egy rendőri egység is érkezett a falu őrzésére.

Négy embert kórházba szállítottak, köztük két férfit, akiknek a lövöldözésben játszott szerepét még vizsgálják – közölte a rendőrség egy nyilatkozatban. Hozzátették, hogy

egy 39 éves férfi és egy 56 éves nő halt meg a lövöldözés során.

A Reuters azt írta, hogy egy névtelenséget kérő rendőrségi tisztviselő szerint a támadásra egy pénteki esti robbanás után került sor, amely egy építkezésen történt egy bomba miatt.

Mint megjegyezték: Kréta történelmében gyakoriak voltak a családok közötti erőszakos vérbosszúk, amelyek mögött a becsületsértések vagy vélt sértések miatt bérbosszú áll.

A kiemelt kép illusztráció. Forrás: MTI/AP/Darko Bandic.