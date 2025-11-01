Több ezer milliárd forintot költöttek a britek bevándorlók hoteleztetésére

A bizottság lesújtó megállapításai szerint a Belügyminisztérium nemcsak a költségek elszabadulását hagyta jóvá, hanem a beszállító cégektől sem hajtotta be a túlfizetett összegeket. Az úgynevezett „menekülthotel” rendszer – amelyben több ezer migránst szállásolnak el kereskedelmi szállodákban – egyre nagyobb terhet ró a brit adófizetőkre és a helyi közösségekre.

A 2019 és 2029 közötti időszakra történő menedékkérők elszállásolására előirányzott összeg több mint 10 milliárd angol fonttal növekedett.

A fő ok a koronavírus-járvány és a tengeri úton érkező illegális migránsok nagy száma, amely drasztikusan túlterhelte a menekültellátó rendszert.

„Kaotikus és alkalmatlan” – így jellemezte a rendszert Dame Karen Bradley, a parlamenti bizottság elnöke. Szerinte a minisztérium évek óta rögtönzéssel próbálta kezelni a helyzetet, hosszú távú stratégia nélkül. A brit kormány ugyan 2029-ig ígéri a hotelszállások felszámolását, de a bizottság szerint a jelenlegi átmeneti megoldások ismét aláássák a közbizalmat.

A jelentés kiemeli, hogy a Belügyminisztérium nem kommunikált megfelelően a helyi lakossággal, és figyelmen kívül hagyta azok aggodalmait, akik a migránsszállók környékén élnek. Az egyik legismertebb eset az essexi Eppingben történt, ahol tiltakozások törtek ki, miután egy ott elszállásolt menedékkérőt szexuális bűncselekmény miatt ítéltek el.

A brit kormány szerint viszont már látszik az eredmény. Steve Reed közösségi miniszter a Sky News-nak nyilatkozva elmondta: már egymilliárd fontot sikerült megtakarítani, és dolgoznak azon, hogy elhagyott katonai bázisokat és üres ingatlanokat alakítsanak át ideiglenes menekültközpontokká.

A belügyminisztérium közleménye szerint „a kormány dühös a hotelszállásokban élő illegális migránsok számát látva”, és céljuk minden ilyen intézmény bezárása.

„Már lezártunk több hotelt, és közel egymilliárd fonttal csökkentettük a kiadásokat”

– közölték.

A menedékjogi kérelmek feldolgozását a Munkáspárti kormány gyorsítaná, Keir Starmer brit miniszterelnök szerint pedig „nagyobb arányban távolítják el azokat, akiknek nincs joguk az országban maradni, mint az elmúlt évtizedben bármikor”.

A parlamenti bizottság viszont figyelmeztetett: ha a kormány továbbra is rövid távú tűzoltással reagál, akkor nemcsak a költségek nőnek tovább, de a közbizalom is végleg elfogy.

Kiemelt kép: Az illegális bevándorlók kitoloncolását követelik tüntetõk a menedékkérõket elszállásoló hotelek egyikénél Londonban 2025. augusztus 2-án (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)