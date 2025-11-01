Szörnyű tragédia Székelyföldön: belehajtott az autó egy családot szállító szekérbe, egy háromhetes kisbaba elhunyt – VIDEÓ

Életét vesztette egy háromhetes csecsemő abban a székelyföldi balesetben péntek este, amikor egy személygépjármű belehajtott egy szekérbe a kivilágítatlan autóúton – írja a Maszol. A balesetben összesen kilencen voltak érintettek.

Súlyos baleset történt a székelyföldi Alsószőcön, amikor egy személyautó összeütközött egy szekérrel, amelyben heten ültek, köztük több gyermek is. A Maszol szerint összesen kilencen voltak érintettek a péntek esti balesetben, a helyszínről négy, háromhetes és hatéves közötti gyermeket és egy felnőttet a magyarláposi kórházba szállították.

A sebesültek közül egy kétéves kisgyermek súlyos fejsérülést szenvedett – őt a nagybányai kórházba átszállították speciális vizsgálatokra –, egy hatéves kisfiú állapota válságos, akit intubálni kellett. A gyermekek édesanyja könnyű sérüléseket szenvedett, édesapjuknak pedig nyitott lábtörése van, de állapota stabil, azonban

egy háromhetes csecsemő életét nem tudták megmenteni.

Ikertestvére azonban sérülések nélkül túlélte a balesetet. Az autó vezetője sem sérült meg.

A baleset helyszínén videó is készült:

A Maszol szerint a család épp egy Tőkésen tartott halottak napi megemlékezésről tartottak haza, amikor besötétedett és a kivilágítatlan úton a személygépjármű beléjük csapódott. A szekéren nem voltak fényvisszaverők. A mögöttük közeledő autó vezetője nem vette észre őket időben, és nekihajtott a szekérnek. Az abban utazók mindannyian az útra zuhantak – írták.

A rendőrség megállapította, hogy az autó vezetője nem fogyasztott alkoholt. A szekér vezetője, a gyermekek apjának leheletében azonban 0,91 mg/l tiszta alkoholszintet mértek. A rendőrség folytatja a nyomozást, hogy megállapítsa a tragédia pontos okait, amely a kisbaba életét követelte és több embert súlyosan megsebesített.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/ROBERT GHEMENT)