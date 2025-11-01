Robban az Epstein-akták botránya: András herceg újabb kellemetlen levelezése került elő

Kiszivárgott e-mailek és vizsgálati követelések fokozzák András herceg és Epstein ügyének botrányát – írja a Sky News. III. Károly a minap valamennyi címétől megfosztotta András herceget, akit emiatt már csak Andrew Mountbatten Windsor néven emleget a brit sajtó.

Újabb botrányos részletek kerültek napvilágra András herceg és Jeffrey Epstein kapcsolatáról. A nemrég nyilvánosságra hozott e-mailek szerint András herceg, immár Andrew Mountbatten-Windsor személyes találkozóra hívta Epsteint még 2010-ben, alig egy évvel azután, hogy a pedofíliáért elítélt pénzembert kiengedték a börtönből.

A két férfit még abban az évben együtt látták a New York-i Central Parkban.

A levelezést egy 2023-as per iratai között hozták nyilvánosságra, amelyet az Egyesült Államok Virgin-szigetei és a JP Morgan bank folytattak Epstein ügyei miatt. A bank végül peren kívül egyezett meg. Virginia Giuffre családja – aki korábban szexuális visszaéléssel vádolta Andrást – most vizsgálatot követel.

Testvére, Sky Roberts szerint „nem elég, hogy megvonták tőle a címeit. Továbbra is szabad emberként járkál. Ki kell vizsgálni az ügyét.”

Egy friss felmérés szerint a britek 79 százaléka támogatja III. Károly király döntését, hogy megvonta öccsétől a hercegi címét, bár sokan úgy vélik, „túl lassan” reagált.

András várhatóan karácsony után hagyja el a Royal Lodge-ot, a királyi család berkshire-i koronabirtokát és a kelet angliai Sandringham-kastélyba költözik.

Megfosztotta Andrást hercegi címétől III. Károly

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu felületén, az Epstein-botrányban való érintettsége miatt a minap megfosztotta András herceget valamennyi megmaradt címétől III. Károly brit uralkodó (András a yorki hercegi címét már korábban elvesztette, de most a királyi hercegi címtől is megfosztották).

A királyi család londoni hivatala közölte azt is, hogy a folyamat lezárulta után András hivatalos neve Andrew Mountbatten Windsor lesz.

Azt egyébként már hónapokkal ezelőtt lehetett sejteni, hogy a herceg körüli botrányoknak még nincs vége.

Kiemelt kép: A címeitől megfosztott András herceg, Andrew Mountbatten Windsor egy korábbi felvételen (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)