Oroszország elsötétítésével fenyegetőzik Ukrajna, lángok csaptak fel Moszkva közelében

Az ukrán katonai hírszerzés videót tett közzé egy orosz olajvezeték elleni csapásról, amely a fővárost övező régióba, a Moszkvai területen történt. Nem sokkal később az ukrán drónerők parancsnoka közölte: újabb csapásokra készülnek, és ezeknek következtében legalább ideiglenesen megszűnhet az áramellátás az orosz városokban.

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) október 31-én bejelentette, hogy sikeres különleges műveletet hajtott végre orosz területen, amelynek során jelentős károkat okoztak egy kulcsfontosságú katonai infrastruktúrában.

A cél a 400 kilométer hosszú „Kolcevoj” (Gyűrű) névre hallgató kőolajvezeték volt, amely a moszkvai terület Ramenszkoje körzetében található.

A csővezeték három szállítóvezetékét egyszerre sikerült kiiktatni – ezeken keresztül szállították a benzint, a gázolajat és a repülőgép-üzemanyagot – írta az Index az esetről. Az ukrán hírszerzők videót is közzétettek a robbanásról:

A Kolcevoj három orosz finomítóból – a rjazanyi, a nyizsnyij novgorodi és a moszkvai olajfinomítókból – szállított üzemanyagot. Kapacitása szerint évente akár: 3 millió tonna repülőgép-üzemanyagot; 2,8 millió tonna gázolajat; 1,6 millió tonna benzint volt képes szállítani.

Kirilo Budanov altábornagy, az ukrán katonai hírszerzés vezetője korábban hangsúlyozta, hogy az ilyen célpontok elleni ukrán csapások nagyobb gazdasági hatást érnek el, mint a nemzetközi szankciók. „Valójában csapásaink nagyobb hatást értek el, mint a szankciók működése. Ez egyszerű matematikai tény” – mondta.

A drónerők parancsnoka szerint elsötétítik Oroszországot

Az ukrán hírszerzés megerősítette, hogy folytatják a katonai műveletek végrehajtását orosz területen. Mindeközben pedig az ukrán drónerők parancsnoka, a „Magyar” hívónéven ismert Robert Brovgyi azt írta:

újabb csapásokat fognak végrehajtani az orosz energiainfrastruktúra ellen, és ezek miatt el fognak sötétülni Oroszország városai.

„Az áramszünetek nem ijesztőek. Csak egy kicsit kényelmetlenek… A Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek madarai, az ukrán mély csapásmérő képességek egyéb elemeivel együtt, gyors, bár kissé kényszerű alkalmazkodást ígérnek nektek”

– írta a The Kyiv Independent szerint Brovgyi. Hozzátette, hogy az orosz üzemanyaghiány egyre gyakrabban fordul elő, míg a gáz- és olajtartalékok „gyorsan fogynak”.

A nyilatkozattal arra reagált, hogy október 31-én tömeges áramkimaradásról számoltak be a Moszkvai területen, amelyet az orosz média a régió energiaellátó létesítményeinek ukrán drónokkal történő támadásához kötött.

