Oroszország elsötétítésével fenyegetőzik Ukrajna, lángok csaptak fel Moszkva közelében

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) október 31-én bejelentette, hogy sikeres különleges műveletet hajtott végre orosz területen, amelynek során jelentős károkat okoztak egy kulcsfontosságú katonai infrastruktúrában.
A cél a 400 kilométer hosszú „Kolcevoj” (Gyűrű) névre hallgató kőolajvezeték volt, amely a moszkvai terület Ramenszkoje körzetében található.
A csővezeték három szállítóvezetékét egyszerre sikerült kiiktatni – ezeken keresztül szállították a benzint, a gázolajat és a repülőgép-üzemanyagot – írta az Index az esetről. Az ukrán hírszerzők videót is közzétettek a robbanásról:
A Kolcevoj három orosz finomítóból – a rjazanyi, a nyizsnyij novgorodi és a moszkvai olajfinomítókból – szállított üzemanyagot. Kapacitása szerint évente akár: 3 millió tonna repülőgép-üzemanyagot; 2,8 millió tonna gázolajat; 1,6 millió tonna benzint volt képes szállítani.
Kirilo Budanov altábornagy, az ukrán katonai hírszerzés vezetője korábban hangsúlyozta, hogy az ilyen célpontok elleni ukrán csapások nagyobb gazdasági hatást érnek el, mint a nemzetközi szankciók. „Valójában csapásaink nagyobb hatást értek el, mint a szankciók működése. Ez egyszerű matematikai tény” – mondta.
A drónerők parancsnoka szerint elsötétítik Oroszországot
Az ukrán hírszerzés megerősítette, hogy folytatják a katonai műveletek végrehajtását orosz területen. Mindeközben pedig az ukrán drónerők parancsnoka, a „Magyar” hívónéven ismert Robert Brovgyi azt írta:
újabb csapásokat fognak végrehajtani az orosz energiainfrastruktúra ellen, és ezek miatt el fognak sötétülni Oroszország városai.
„Az áramszünetek nem ijesztőek. Csak egy kicsit kényelmetlenek… A Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek madarai, az ukrán mély csapásmérő képességek egyéb elemeivel együtt, gyors, bár kissé kényszerű alkalmazkodást ígérnek nektek”
– írta a The Kyiv Independent szerint Brovgyi. Hozzátette, hogy az orosz üzemanyaghiány egyre gyakrabban fordul elő, míg a gáz- és olajtartalékok „gyorsan fogynak”.
A nyilatkozattal arra reagált, hogy október 31-én tömeges áramkimaradásról számoltak be a Moszkvai területen, amelyet az orosz média a régió energiaellátó létesítményeinek ukrán drónokkal történő támadásához kötött.
A kiemelt kép illusztráció egy korábbi olajtárolós tűzesetről. MTI/AP/Orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma.