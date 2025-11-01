Orosz-ukrán összecsapások történtek Pokrovszk térségében, egymásnak ellentmondó információkat közöltek a felek

Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába, ahol heves harcok folynak a frontvonal mentén. Ukrán katonai források viszont azt közölték, hogy az egységek sikeresen leszálltak és harcba bocsátkoztak az orosz erőkkel.

Az orosz védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint a Pokrovszkba tartó helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona közül senki sem élte túl a támadást.

Két ukrán katonai forrás ezzel szemben azt közölte, hogy Kijev különleges egységei sikeresen leszálltak Pokrovszk egyes részein, és ott harcolnak az orosz erőkkel.

A Donyecki területen lévő Pokrovszk az elmúlt hetekben az egyik legintenzívebb harci övezetté vált, ahol az orosz erők újabb előretörésről számoltak be. Az ukrán fél viszont – állítása szerint – továbbra is ellenáll az orosz csapatok támadásainak. Moszkva azt is állítja, hogy csapatai bekerítették az ukrán kontingenseket.

Kiemelt kép: az ukrán hadsereg 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárjának képén tûz ég az épületromok közt a Donyecki területen fekvõ Pokrovszkban 2025. március 13-án, az orosz erõkkel vívott harcok idején. MTI/AP/Ukrán hadsereg 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárja/Irina Ribakova.