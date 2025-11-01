Nem engedték be az újvidéki megemlékezésre tartó magyar diákokat a szerb határőrök, két lányt fehérneműre vetkőztettek

Több autóval és kisbusszal indultak magyar diákok a délvidéki Újvidékre, ahol az egy éve, 2024. november 1-jén történt tragédia miatt tartanak megemlékezést. A szerb határőrök azonban nem engedték be őket az országba.

A magyar diákok több autóval, kisbuszokkal, illetve távolsági busszal indultak útnak Újvidékre, hogy csatlakozzanak a szerb egyetemistákhoz, akik az egy éve történt újvidéki vonatkatasztrófa miatt szerveztek felvonulást, csendes megemlékezést a délvidéki városba. Az első csapat tegnap délután érkezett a határra, azonban nem jutottak be az országba – írja a 24.hu.

„A szerb határőrök indoklás nélkül iszonyú, hosszú tortúra után sem engedtek be minket, különböző eszközöket, például a magyar csapat biztosítására szolgáló walkie talkiekat, valamint matricákat és kitűzőket vettek el, indoklás nelkül”

– mondta a portálnak Horváth Anna, a szolidaritási akciót szervező Hallgatói Szakszervezet (Hasz) tagja. Hozzátette: „Kaptunk egy dokumentumot mindannyian arról, hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentünk a szerb államra, ezért nem mehetünk be.”. Ezt az iratot többüknek is odaadták, akik különböző időben érkeztek a határra.

A csapat tagjai szerint összesen harmincban terveztek volna csatlakozni a szerb diákokhoz Újvidéken, közülük azonban csak 11 főnek sikerült bejutnia Szerbiába. Azokat, akik korábban már jártak Szerbiában, kivétel nélkül visszafordították – mondták a diákok a 24.hu-nak.

Horváth Anna szerint a határon három órán át várakoztatták őket,

két lányt pedig, akik egy autóban utaztak volna ki, fehérneműre vetkőztettek.

Az egyik busz utazóinak az összes telefonszámát felírták a határon, arra hivatkozva, hogy így átengedik őket – tette hozzá.

A Szerbiába be nem jutó diákok végül szombat este, szerb társaikkal egyidőben, 19 óra 52 perckor csendes megemlékezést tartanak a budapesti szerb nagykövetség épülete előtt, 16 perces csönddel emlékezve a tragédia 16 áldozatára.

Újvidéken ma az elmúlt hónapok egyetemi blokádjaiban részt vevő diákok bejelentése szerint Szerbia történetének legnagyobb megemlékező találkozóját tartják. A városba több tízezren érkezhetnek (vannak olyanok is, akik már 16 napja menetelnek), hogy részt vegyenek a megemlékezésen, amit az is megnehezít, hogy péntektől szünetel a vonatforgalom Belgrád és Újvidék között.

Kiemelt kép: Mécsesek és virágok Újvidék vasúti pályaudvara elõtt 2025. február elsején, a városban tartott kormányellenes tüntetés idején. MTI/EPA/Andrej Cukic.