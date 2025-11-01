Megúszták a büntetést a Stonehenge-et megrongáló klímaaktivisták

Felmentették a rongálás vádja alól a bírósági tárgyalás után azt a három olaj- és gázkitermelés ellen tiltakozó Just Stop Oil-aktivistát, akik tavaly narancssárga porral fújták le Stonehenge-et.

A 74 éves Rajan Naidu, a 23 éves Oxfordi Egyetemen tanuló Niamh Lynch és a 36 éves Luke Watson tavaly a nyári napforduló előtti napon vettek részt a tiltakozó akcióban. Naidu és Lynch az ügyészség szerint két színes porfúvót használt, amelyet kukoricalisztből, hintőporból és narancsszínű festékből kevertek, hogy befújják a Világörökség részét képező ősi kőemléket. Watson volt, aki megvásárolta a felszerelést, és ő vitte társait aznap reggel Stonehenge-hez – írja a Sky News.

BREAKING: British court clears “Just Stop Oil” activists of all criminal charges for vandalizing Stonehenge last year The judge stressed that people have a right to protest in a democracy even if others dislike it. The defense argued it was necessary due to the climate crisis pic.twitter.com/BGMqKaS7e8 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 1, 2025

Az aktivisták elismerték a tiltakozó akcióban való részvételt,

de azzal védekeztek, hogy „ésszerű indokuk” volt rá, valamint hivatkoztak az Európai Emberi Jogi Egyezmény 10. és 11. cikkére, amelyek a szólásszabadságot és a békés gyülekezés jogát biztosítják.

Emellett tagadták, hogy megsértették volna az ősi védett műemléket, illetve hogy közbotrányt okoztak volna.

A Salisbury-i Koronabíróság végül tíznapos tárgyalás után mindhármukat felmentette. A bíróságon elhangzott, hogy a köveket gyorsan megtisztították, és a takarítás költsége 620 font volt.

Kapcsolódó tartalom Greta Thunberg gázai flottillája óriási környezetszennyezést okozott

Kiemelt kép forrása: X.com