Már a nők mozgósítása is napirenden van Ukrajnában

A nők mozgósításának kérdése napirenden van Ukrajnában, de a parlament Nemzetbiztonsági, Védelmi és Hírszerzési Bizottságában jelenleg nem tartozik a legsürgetőbb témák közé – jelentette ki Jurij Zdebszkij képviselő, a The Telegraph-nak nyilatkozva.

Zdebszkij ugyanakkor hozzátette, hogy a nők számos férfi helyére be tudnának lépni, és ha a helyzet megkívánja, a döntést gyorsan meghozzák – írja a KISZó.

„Ez a téma folyamatosan a képviselők figyelmének középpontjában van. Jelenleg az eljárás úgy működik, hogy aki akar harcolni, mehet. A bizottságban most nincs napirenden a kérdés. Hadd foglalkozzanak a nők azzal, amivel kell. Vannak olyan szakmák, ahol a nők át tudnák venni a férfiak helyét. Figyelemmel kísérjük a helyzetet, és amikor időszerű lesz, gyorsan meghozzuk a szükséges döntéseket”

– mondta.

Zdebszkij hangsúlyozta, hogy a parlament és a kormány készen áll gyorsan reagálni a változásokra, és meghozni a megfelelő intézkedéseket a mozgósítással és a személyi rotációval kapcsolatban.

A nők mozgósítása nem először merült fel Ukrajnában.

Még májusban Okszana Hrihorjeva, az Ukrán Fegyveres Erők nemi kérdésekért felelős tanácsadója támogatta a nők sorkatonai szolgálatát, de úgy vélte, az ukrán társadalom még nem áll készen a mozgósításukra.

Júniusban Marija Berlinszka aktivista pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a nőknek és a 18 éveseknek fel kell készülniük a mozgósításra, és minden felnőtt lakosnak készen kell állnia az ország védelmére, kivételek és előjogok nélkül.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)