Magyar Péter „sógorainak” harangoztak: megvizsgálhatja az osztrák parlament a Strabag kapcsolatait a Tisza Párttal

Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) felveti az ország parlamentjében azt a kérdést, hogy az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) nevű osztrák liberális párt, valamint a hozzá köthető üzleti körök – köztük a Strabag építőipari vállalat és annak tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner támogatták-e a Tisza Pártot – derül ki abból a közleményből, amelyet az FPÖ főtitkára, Christian Hafenecker tett közzé szombaton Bécsben.

A főtitkár emlékeztetett Lázár János építési és közlekedési miniszter Strabagra vonatkozó megjegyzésére, miszerint: „pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvélemény-kutatások megrendelésével támogatják”.

„Ha egy osztrák nagyvállalkozó, aki évek óta a NEOS fő finanszírozójának számít, aktívan beavatkozik egy szomszédos ország választási kampányába, az első osztályú esete egy külpolitikai időzített bombának”

– fogalmazott Hafenecker.

Meglátása szerint Beate Meinl-Reisinger külügyminiszternek – akinek pártja, a NEOS „szorosan kötődik Haselsteiner hálózatához” – haladéktalanul tisztáznia kell, mit tud ezekről a fejleményekről, és a minisztériuma vagy EU-közeli szervezetek valamilyen formában érintettek voltak-e az ügyben.

„Ausztriában állandó hisztéria övezi az állítólagos orosz befolyás kérdését, de közben szemet hunynak akkor, ha egy NEOS-főtámogató által vezetett osztrák cég maga próbál politikai befolyást gyakorolni Magyarországon. Úgy tűnik, a felháborodás csak addig tart, amíg azt a politikai érdekek megkívánják”

– írta a főtitkár.

A politikus szerint a NEOS „Brüsszel és Kijev politikai irányvonalát képviseli”, ezért jogosnak nevezte a feltevést, hogy az EU-hoz vagy Ukrajnához köthető struktúrák is érintettek lehetnek az ügyben.

„Végső soron egy szuverén uniós tagállam politikai viszonyainak befolyásolási kísérletéről lehet szó”

– fogalmazott.

A főtitkár közölte, hogy az FPÖ parlamenti kérdéseket nyújt be a külügyminiszternek címezve a Strabag, a NEOS, az uniós szervek és a magyar ellenzék közötti összes kapcsolat, találkozó és információáramlás nyilvánosságra hozataláról. „Ausztria külpolitikája nem válhat a liberális hatalmi kartellek játszóterévé” – szögezte le.

Hafenecker emellett kijelentette: Ausztria nem válhat a pártpolitikai befolyás exportőrévé, miközben „ugyanazok a körök itthon minden feltételezett külföldi befolyás miatt pánikba esnek”, ha az oroszokról van szó. „Ezt nevezik kettős mércének, és Meinl-Reisinger ennek a legjobb példája” – tette hozzá.

Tiltott pártfinanszírozás? – Több tízezer euróval vásárolta meg az osztrák liberálisokat a Strabag

A liberális irányultságú építőipari vállalattól nem áll távol, hogy jelentős összegeket juttasson azoknak a politikai pártoknak, amelyek az Strabag érdekében lobbiznak az osztrák törvényhozásban. A Die Presse egy korábbi írásában részletesebben is írt a Strabag vezetője, Hans Peter Haselsteiner által kifizetett pénzekről, miután az osztrák szövetségi számvevőszék nyilvánosságra hozta erről szóló jelentését. Ebből az derül ki, hogy

Hans Peter Haselsteiner csak 2023-ban majdnem 35 ezer euróval támogatta az osztrák liberális Neos pártot.

Az első negyedév messze legnagyobb adománya egy 15 ezer eurós összegből származik, amely a Neoshoz került – közölte annak idején az osztrák számvevőszék. Utánuk a második legtöbb támogatást Magyar Péter szövetségesei, az Európai Néppártban is tagsággal bíró Osztrák Néppárt (ÖVP) kapta, szám szerint 13. 240 eurót. Őket követte a Dobrev Kláráékkal az EP-ben egy pártcsaládot alkotó Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), akik 6122 eurót kaptak. A Strabag vezetői által folyósított adományok hátterében akár a tiltott pártfinanszírozás bűncselekménye is felmerülhet, a Die Presse ugyanis megjegyzi,

az osztrák pártok közül csak a Neos és az ÖVP lépték át azt a magánadományokról szóló felső határt, amely fölött nem kell bejelenteni az adományozást.

Korábban a Zöldek épp az ÖVP segítségével módosították a párttörvényt úgy, hogy 2645-ről pontosan 2500 euróra szállították le azoknak az elfogadható magánadományoknak a felső határát, amelyeket a törvény szerint az elfogadást követően, azonnal nyilvánosságra kell hozni.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője a Partizán műsorában.