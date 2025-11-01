Lakatlan szigeten hagyták egy óceánjáró 80 éves utasát, később már csak a holttestét találták meg

Holtan találtak egy 80 éves ausztrál nőt a Nagy-korallzátony egyik szigetén, miután a hajó, amellyel utazott, magára hagyta.

A nő szombaton a Lizard Island szigetén, Cairnstől mintegy 250 km-re északra túrázott a sziget legmagasabb pontja, Cook’s Look felé a Coral Adventurer hajó többi utasával, de feltehetően elkülönült a csoporttól, hogy pihenjen egy kicsit.

A hajó naplemente körül elhagyta a szigetet, de néhány órával később visszatért, miután a személyzet észrevette, hogy a nő hiányzik.

Egy nagy keresési művelet során vasárnap reggel találták meg a holttestét – írja a BBC. Részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

Az illetékes hatóság, az Australian Maritime Safety Authority (Amsa) közölte, hogy vizsgálatot indít, és a hét folyamán találkozik a hajó személyzetével. A nő neve nem ismert, és az utazás során az ausztrál partvidék 60 napos körútjának első állomásán tartózkodott, amelynek jegyei több tízezer dollárba kerültek.

Az ilyen esetek ritkák, mivel a hajók rendszeresen nyilvántartják, ki száll fel vagy le a fedélzetről

– mondta Harriet Mallinson, a Sailawaze utazási weboldal hajózási szerkesztője a BBC-nek. „Nem lehet csak úgy partra szökni vagy visszaszállni a hajóra. A hajótársaságok nagyon komolyan veszik ezeket az eljárásokat, és fejlett technológiát alkalmaznak, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő. Ez valószínűleg egy sokkoló – és tragikus – egyszeri eset” – tette hozzá.

A Queenslandi Rendőrség közlése szerint a nő halálával kapcsolatban nem merült fel bűncselekmény gyanúja, és halottkémi jelentés készül a holttestről. A Coral Expeditions vezérigazgatója, Mark Fifield elmondta, hogy a személyzet felvette a kapcsolatot a nő családjával, és támogatást nyújtanak nekik a tragikus eseménnyel kapcsolatban.

A Coral Adventurer 120 vendég befogadására alkalmas, 46 fős személyzettel rendelkezik, és kifejezetten a távoli ausztrál partvidékek elérésére tervezték.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)