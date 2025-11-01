Kezd elege lenni az ukránoknak a kényszersorozásból – videón, ahogy a civilek felborítanak egy tiszti buszt

Összetűzés tört ki egy piacon az Odesszában a raktári dolgozók és a toborzó alkalmazottak között, amely verekedésbe fajult. A rakodók felborították a toborzótisztek mikrobuszát, miközben a civilek könnygázzal és botokkal támadtak a toborzókra, több katonát megsebesítve, és egy szolgálati járművet is megrongálva.
Az odesszai regionális toborzóközpont közleménye szerint az eset nem pusztán huliganizmus vagy tiltakozás volt, hanem közvetlen támadás a törvényes toborzási intézkedések ellen. A teljes eseményt a katonák testkamerái rögzítették, az anyagokat pedig átadták a nyomozóknak – írja a KISZó.
A rendőrség haladéktalanul dolgozik a felelősök azonosításán, akik a Büntető Törvénykönyv több paragrafusa szerint súlyos büntetésre számíthatnak. Az Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) a 114-1. cikk alapján indított büntetőeljárást, amely a fegyveres erők és más katonai alakulatok törvényes tevékenységének akadályozását szabályozza.
A vádlottakat 5–8, vagy súlyosabb esetben 8–15 év szabadságvesztés fenyegeti.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)