Kezd elege lenni az ukránoknak a kényszersorozásból – videón, ahogy a civilek felborítanak egy tiszti buszt

Összetűzés tört ki egy piacon az Odesszában a raktári dolgozók és a toborzó alkalmazottak között, amely verekedésbe fajult. A rakodók felborították a toborzótisztek mikrobuszát, miközben a civilek könnygázzal és botokkal támadtak a toborzókra, több katonát megsebesítve, és egy szolgálati járművet is megrongálva.