Keresztények ezreit gyilkolják meg radikális iszlamisták – Donald Trump kijelentette, „készen állunk megvédeni őket”

Donald Trump amerikai elnök „különös aggodalomra okot adó országnak” minősítette a muzulmán többségű Nigériát a keresztényeket fenyegető erőszak miatt pénteken.

Az elnök a Truth Social közösségi oldalon jelentette be döntését, ami lehetővé teszi szankciók kiszabását a nyugat-afrikai országgal szemben, ami akár a humanitárius segélyek leállítását is jelentheti.

„A kereszténységet egzisztenciális fenyegetés éri Nigériában. Keresztények ezreit gyilkolják meg. Radikális iszlamisták a felelősek ezért a tömegmészárlásért”

– írta Donald Trump, és azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok más országokban sem engedheti meg a keresztények elleni atrocitásokat.

„Készen állunk, hajlandóak és képesek vagyunk megóvni a nagyszerű keresztény népességet világszerte”

– fogalmazott Donald Trump.

Az elnök által alkalmazott különös aggodalomra okot adó ország megjelölést az Egyesült Államok kormánya hozta létre a Nemzetközi vallásszabadság törvény alapján olyan államok kezelésére, ahol a vallásszabadság különösen mértékben sérül.

