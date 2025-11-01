Keresztények ezreit gyilkolják meg radikális iszlamisták – Donald Trump kijelentette, „készen állunk megvédeni őket”

Az elnök a Truth Social közösségi oldalon jelentette be döntését, ami lehetővé teszi szankciók kiszabását a nyugat-afrikai országgal szemben, ami akár a humanitárius segélyek leállítását is jelentheti.
„A kereszténységet egzisztenciális fenyegetés éri Nigériában. Keresztények ezreit gyilkolják meg. Radikális iszlamisták a felelősek ezért a tömegmészárlásért”
– írta Donald Trump, és azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok más országokban sem engedheti meg a keresztények elleni atrocitásokat.
Kapcsolódó tartalom
„Készen állunk, hajlandóak és képesek vagyunk megóvni a nagyszerű keresztény népességet világszerte”
– fogalmazott Donald Trump.
Az elnök által alkalmazott különös aggodalomra okot adó ország megjelölést az Egyesült Államok kormánya hozta létre a Nemzetközi vallásszabadság törvény alapján olyan államok kezelésére, ahol a vallásszabadság különösen mértékben sérül.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Keir Starmer brit miniszterelnökkel a brit kormányfők Chequers vidéki rezidenciáján tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 18-án (Fotó: MTI/EPA pool/Neil Hall)