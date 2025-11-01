Internetes csalások miatt több mint száz indonézt vettek őrizetbe Kambodzsában

Műsorújság
A kambodzsai hatóságok őrizetbe vettek 106 indonéz állampolgárt, köztük 36 nőt azzal a gyanúval, hogy internetes csalásokat követtek el – számolt be az online csalások elleni eseti bizottság szombaton sajtóközleményben.

A gyanúsítottakat pénteken vették őrizetbe a fővárosban, Phnompenben egy bérelt épületben tartott razzia során.

A közlemény (illetve a helyszíni felvételek) szerint több tucatnyi mobiltelefont, asztali számítógépet, valamint két autót is lefoglaltak.

„Az online csalások elleni kampány keretében a hatóságok az ország egész területén a lehető legszigorúbb jogi lépéseket teszik meg a számítógépes csalásokban részt vevő összes szereplővel szemben, kivétel nélkül” – hangsúlyozta a bizottság a közleményben.

A testület hozzátette, hogy a számítógépes csalóhálózatok ellen indított országos razzia célja a biztonság és a közrend fenntartása.

A délkelet-ázsiai országban 20 különböző országból több mint 3400 embert vettek őrizetbe

internetes csalás gyanújával az utóbbi négy hónapba.

