Fegyvernek látszó tárgyat azonosított egy afroamerikai fiú kezében az MI – valójában csak egy zacskó chips volt nála

Őrizetbe akartak venni egy afroamerikai diákot, mivel az iskola MI-alapú detektora fegyvernek nézte a zsebéből kilógó Doritos chipes zacskót, amin épp a keze pihent.

Egy marylandi gimnázium mesterséges intelligenciát használó detektora

zsebbe gyömöszölt chipses zacskót azonosított veszélyes eszközként egy fekete középiskolás kezében.

Az eset miatt a rendőrséget is ki kellett hívni a helyszínre, akik este 7 óra körül érték nyomon a tettest – írja a WBRC News.

A fociedzésről hazafelé tartó diák teljesen el volt képedve, amikor a rendőrök közölték vele a helyszínelés okát.

„Először nem értettem, hová mennek [a rendőrök], amíg felém nem kezdtek sétálni, azt kiabálva, hogy: »A földre!« Én meg csak azt mondtam: »Mi?«”

„Térdre ereszkedtem, majd a hátam mögé tettem a kezem, és megbilincseltek, majd átkutattak, és rájöttek, hogy nincs nálam semmi. Aztán odamentek oda, ahol álltam, és ekkor találtak egy zacskó chipset a földön” – számolt be a szürreális őrizetbe vétel körülményeiről a fiú. „Azt mondták, hogy egy mesterséges intelligencia detektor vagy valami hasonló észlelte, hogy fegyverem van. Mutattak egy képet.”

„Csak egy ilyen Doritos-zacskó volt nálam”

– tette hozzá a fiatal.

A Baltimore megyei rendőrök átadták az igazgató levelét, amelyet a szülőknek küldtek. „Körülbelül este 7 órakor az iskola vezetése riasztást kapott, hogy az iskola területén tartózkodó személynek fegyvere lehetett. Az Iskolai Biztonsági és Védelmi Minisztérium gyorsan felülvizsgálta és törölte az első riasztást, miután megerősítette, hogy nincs fegyver” – írták a levélben. „Senki sem akarja, hogy ez megtörténjen a gyermekével” – mondta a fiú nagyapja.

Tavaly a Baltimore megyei középiskolák olyan fegyverérzékelő rendszert kezdtek használni, amely mesterséges intelligenciát használ a potenciális fegyverek észleléséhez, a meglévő iskolai kamerákhoz csatlakoztatva.

A rendszer képes azonosítani egy lehetséges fegyvert, majd riasztást küldeni az iskola biztonsági csapatának és a bűnüldöző szerveknek.

A szoftvert fejlesztő cég vizsgálja a félreértés okait, az iskola pedig tanácsadást szervez a diákoknak a hasonló esetek elkerülése érdekében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)