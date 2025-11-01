Eljárás indult egy francia rendőr ellen, aki megerőszakolhatta a foglyát

Eljárás indult szombaton egy francia rendőr ellen, akit egy őrizetes azzal vádolt meg, hogy megerőszakolta őt.

A két nappal ezelőtt őrizetbe vett rendőrt hivatali hatalmával visszaélő személy által elkövetett súlyos nemi erőszakkal vádolta meg az Párizshoz közeli Bobigny ügyészsége, amely a kihallgatást követően indítványozta az előzetes letartóztatásba helyezést – közölte a rendőr ügyvédje, Xavier Nogueras.

A fiatal nő szerda délután tett feljelentést, amelyben azt állította, hogy előző éjszaka „nemi erőszak áldozata volt, amelyet a bobigny-i bírósági őrizet két tisztségviselője követett el ellene”

– jelentette be Eric Mathais, Bobigny ügyésze közleményében.

A két rendőrt csütörtökön vették őrizetbe. A másik rendőr elleni esetleges eljárásról egyelőre nem közöltek semmit.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a két tisztségviselő elismerte, hogy szexuális kapcsolatuk volt a nővel, de azt állították, hogy az a nő beleegyezésével történt.

A sértett szerdára virradó éjjel a „bobigny-i ügyészségen volt őrizetben, mert szülőként nem teljesítette törvényes kötelezettségeit, ami veszélyeztette gyermeke egészségét, biztonságát, erkölcsét vagy nevelését” – írta a helyi ügyész, akitől az ügy kivizsgálását azóta átvette a párizsi ügyészség.

„Ha ezek a cselekmények igaznak bizonyulnak, akkor rendkívül súlyosak és elfogadhatatlanok” – mondta csütörtökön Laurent Nunez belügyminiszter az AFP hírügynökségnek adott nyilatkozatában. „Kértem, hogy minden részletre derüljön fény az üggyel kapcsolatban, hogy megérthessük, miként történhetett meg ez” – tette hozzá.

Az ügyben a rendőrség felügyeleti szerve, az IGPN folytatja le a nyomozást.

A kiemelt kép illusztráció. MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo.