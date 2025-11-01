Drámai felvétel: teljes sebességgel száguldott bele a vonat egy kamionba Hollandiában

Drámai felvétel került nyilvánosságra: egy vonat hatalmas erővel csapódott bele egy teherautóba egy vasúti átjárónál Hollandiában. A videót a vasúti biztonság érdekében tették közzé, hogy figyelmeztetésként szolgáljon minden járművezetőnek.

Az ütközés csütörtökön történt a hollandiai Meteren faluban, Amszterdamtól mintegy 70 kilométerre délkeletre. A vasúttársaság, a ProRail közölte, hogy a balesetben öt ember megsérült – és hozzátette: a felvételt azért teszik közzé, hogy „megakadályozzák, hogy hasonló eset ismét előforduljon”.

A vonat mintegy 200 utasát kimenekítették, majd a közeli Den Bosch állomásra szállították – jelentették a helyi médiumok.

A videón az látható, ahogy egy teherautó áthalad a vasúti átjárón, majd tolatni kezd, amikor a szemből érkező autó feltűnik. Miközben a sofőr megpróbálja biztonságba kormányozni a járművét, az átjáró lámpái villogni kezdenek, a sorompók pedig leereszkednek – pillanatokkal később a nagy sebességgel érkező vonat belerohan a kamion hátuljába.

😱 Yesterday in Meteren, the Netherlands, a train hit a truck stuck on a level crossing. CCTV from ProRail shows the truck trapped as the barriers closed. ProRail published the video to warn lorry drivers. The crash damaged tracks and halted services between Geldermalsen and… pic.twitter.com/AxoIAqOZsd — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 31, 2025

A ProRail közleménye szerint a felvétel „megdöbbentő, és jól mutatja, milyen gyorsan történhet baj egy vasúti átjáróban.”

Egy másik, az Instagramon közzétett videón láthatók a kiterjedt és folyamatos takarítási munkálatok: a pályáról és a környező területről több ezer, a teherautóról szétszóródott körte eltakarítása, valamint a vonatban keletkezett károk helyreállítása.

A hatóságok arra figyelmeztetik a teherautó- és kamionsofőröket, hogy ha a vasúti átjárón rekednek, törjék át a biztonsági sorompót és hajtsanak át, a személyautók vezetőit pedig arra, hogy azonnal szállítsák ki az utasokat a járműből, és meneküljenek biztonságos helyre.

Kiemelt kép forrása: X.com