Drámai felvétel: teljes sebességgel száguldott bele a vonat egy kamionba Hollandiában

2025.11.01. 09:03

Drámai felvétel került nyilvánosságra: egy vonat hatalmas erővel csapódott bele egy teherautóba egy vasúti átjárónál Hollandiában. A videót a vasúti biztonság érdekében tették közzé, hogy figyelmeztetésként szolgáljon minden járművezetőnek.

Az ütközés csütörtökön történt a hollandiai Meteren faluban, Amszterdamtól mintegy 70 kilométerre délkeletre. A vasúttársaság, a ProRail közölte, hogy a balesetben öt ember megsérült – és hozzátette: a felvételt azért teszik közzé, hogy „megakadályozzák, hogy hasonló eset ismét előforduljon”.

A vonat mintegy 200 utasát kimenekítették, majd a közeli Den Bosch állomásra szállították – jelentették a helyi médiumok.

A videón az látható, ahogy egy teherautó áthalad a vasúti átjárón, majd tolatni kezd, amikor a szemből érkező autó feltűnik. Miközben a sofőr megpróbálja biztonságba kormányozni a járművét, az átjáró lámpái villogni kezdenek, a sorompók pedig leereszkednek – pillanatokkal később a nagy sebességgel érkező vonat belerohan a kamion hátuljába.

A ProRail közleménye szerint a felvétel „megdöbbentő, és jól mutatja, milyen gyorsan történhet baj egy vasúti átjáróban.”

Egy másik, az Instagramon közzétett videón láthatók a kiterjedt és folyamatos takarítási munkálatok: a pályáról és a környező területről több ezer, a teherautóról szétszóródott körte eltakarítása, valamint a vonatban keletkezett károk helyreállítása.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

ProRail (@prorail) által megosztott bejegyzés

A hatóságok arra figyelmeztetik a teherautó- és kamionsofőröket, hogy ha a vasúti átjárón rekednek, törjék át a biztonsági sorompót és hajtsanak át, a személyautók vezetőit pedig arra, hogy azonnal szállítsák ki az utasokat a járműből, és meneküljenek biztonságos helyre.

