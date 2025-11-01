Drámai felvétel: teljes sebességgel száguldott bele a vonat egy kamionba Hollandiában

Az ütközés csütörtökön történt a hollandiai Meteren faluban, Amszterdamtól mintegy 70 kilométerre délkeletre. A vasúttársaság, a ProRail közölte, hogy a balesetben öt ember megsérült – és hozzátette: a felvételt azért teszik közzé, hogy „megakadályozzák, hogy hasonló eset ismét előforduljon”.
A vonat mintegy 200 utasát kimenekítették, majd a közeli Den Bosch állomásra szállították – jelentették a helyi médiumok.
A videón az látható, ahogy egy teherautó áthalad a vasúti átjárón, majd tolatni kezd, amikor a szemből érkező autó feltűnik. Miközben a sofőr megpróbálja biztonságba kormányozni a járművét, az átjáró lámpái villogni kezdenek, a sorompók pedig leereszkednek – pillanatokkal később a nagy sebességgel érkező vonat belerohan a kamion hátuljába.
A ProRail közleménye szerint a felvétel „megdöbbentő, és jól mutatja, milyen gyorsan történhet baj egy vasúti átjáróban.”
Egy másik, az Instagramon közzétett videón láthatók a kiterjedt és folyamatos takarítási munkálatok: a pályáról és a környező területről több ezer, a teherautóról szétszóródott körte eltakarítása, valamint a vonatban keletkezett károk helyreállítása.
A hatóságok arra figyelmeztetik a teherautó- és kamionsofőröket, hogy ha a vasúti átjárón rekednek, törjék át a biztonsági sorompót és hajtsanak át, a személyautók vezetőit pedig arra, hogy azonnal szállítsák ki az utasokat a járműből, és meneküljenek biztonságos helyre.
