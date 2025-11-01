Cigizni akartatok? Gyerekek, ez füstbe ment terv! – a Maldív-szigeteken örökre betiltják a dohányzást a 2006 után születetteknek

A Maldív-szigetek a 2007 után születetteknek betiltja a dohányzást és a dohánytermékek vásárlását – írja a The Guardian. A tilalom még a turistákra is érvényes, komoly pénzbüntetés jár a megszegéséért.

A Maldív-szigetek történelmi lépést tett a közegészség védelme érdekében:

az országban november 1-től tilos dohányterméket vásárolni vagy használni mindazoknak, akik 2007. január 1-én vagy azután születtek.

A döntéssel a szigetállam „az egyetlen ország lett a világon, ahol generációs dohányzási tilalom van érvényben” – közölte a The Guardian szerint aa Maldív-szigetek egészségügyi minisztériuma.

A rendeletet Mohamed Muizzu elnök kezdeményezte az év elején, azzal a céllal, hogy „megvédjék a lakosság egészségét és előmozdítsák a dohányzásmentes generációt”. A minisztérium hozzátette: „Az új rendelkezés értelmében mindazok, akik 2007. január 1-jén vagy azt követően születtek, nem vásárolhatnak, nem használhatnak, és számukra nem is lehet dohánytermékeket eladni a Maldív-szigeteken.”

A tilalom a turistákra is érvényes, és kiterjed az elektromos cigarettákra is, amelyek behozatala és használata mindenki számára tiltott.

A szabályszegőkre komoly pénzbírság vár: kiskorúaknak történő dohányeladás esetén 50 000 rufiá (ez átszámítva körülbelül 1,1 millió forint – a szerk.), „vape” használatáért pedig 5 000 rufiá (110 ezer forint) büntetés szabható ki.

A kiemelt kép illusztráció. MTI/EPA/Christian Bruna