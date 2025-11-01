Nigéria kormánya visszautasítja Donald Trump állítását a keresztények elleni tömeges nigériai gyilkosságokról

A nigériai kormány visszautasította szombaton Donald Trump amerikai elnök azon állítását, miszerint az afrikai országban „radikális iszlamisták ezrével gyilkolják a keresztényeket”.

A nigériai külügyminisztérium közleménye szerint Trump állításai nem tükrözik a nigériai valóságot, noha az ország számos közbiztonsági problémával küszködik.

„Miközben Nigéria elismeri, hogy az egész világon aggódni kell az emberi jogok és a vallásszabadság érvényesüléséért, ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak. A különböző vallású nigériaiak régóta békében élnek, dolgoznak és gyakorolják vallásukat egymás mellett” – olvasható a közleményben, amelyben azt is hozzátették:

„Nigéria istenhívő ország, ahol a nemzetközi joggal összhangban tiszteljük a hitet, a toleranciát, a többszínűséget és a beilleszkedést.”

A közlemény szerint a nigériai kormány továbbra is elkötelezett a terrorizmus elleni küzdelem és a vallások közötti összhang erősítése mellett, és védelmezi az ország minden lakosának jogait. A tárca hozzátette: Nigéria ezután is építő módon fog hozzáállni a mindenkori amerikai kormánnyal fennálló viszonyához, hogy minél mélyebb legyen az egyetértés a regionális kérdésekben és abban, hogy Nigéria törekszik a békére és a biztonságra.

Donald Trump pénteken saját közösségi oldalán, a Truth Socialön bejelentette, hogy felvette Nigériát „a különleges aggodalomra okot adó országok” listájára a keresztényeket fenyegető erőszak miatt, ugyanis szerinte ott „radikális iszlamisták ezrével gyilkolják a keresztényeket”. A listán a vallásszabadságot megsértő országok szerepelnek, közöttük Kína, Mianmar, Észak-Korea, Oroszország és Pakisztán.

A listán Nigéria Trump első mandátuma idején már szerepelt, de utódja, Joe Biden 2021-ben törölte onnan a nyugat-afrikai országot.

Trump döntése újra lehetővé teszi szankciók kiszabását Nigériával szemben, ami humanitárius segélyek leállítását is jelentheti.

Afrika legnépesebb és kőolajban gazdag országában több mint kétszáz etnikum gyakorolja a keresztény, az iszlám és a törzsi vallásokat. A népcsoportok között azonban már hosszú ideje erőszak dúl, és ebben a vallási különbségeket gyakran felülmúlja az etnikumok közötti megosztottság, illetve a megélhetésért folyó küzdelem, vagyis például az állattartók és a földművesek közötti harc a földekért és vízforrásokért. A helyzetet súlyosbítja, hogy a szélsőséges iszlamista Boko Haram fegyveres szervezet már mintegy 15 éve terrorizálja Északkelet-Nigéria lakosságát, tízezrek – de elsősorban muszlimok – halálát okozva.

Kiemelt kép: Bola Tinubu nigériai elnök beszédet mond a Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel folytatott megbeszélés előtt a brazíliavárosi Planalto elnöki palotában 2025. augusztus 25-én. A két politikus a kétoldalú kereskedelem bővítésének lehetőségeiről tanácskozik. MTI/EPA-EFE/André Borges.