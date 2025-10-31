Választási győzelmet hirdetett a holland liberális D66 párt vezetője

A párt számára történelmi eredménnyel győzelmet aratott a 66-os Demokraták (D66) párt Hollandiában a hét közepén rendezett előrehozott parlamenti választáson – jelentette ki Rob Jetten, a párt elnöke péntek délután. Jetten hozzátette: nagy felelősséget érez a választás után rá háruló feladatokat illetően.

A holland ANP hírügynökség, amely az önkormányzatokban leadott szavazatokat összesíti és közzéteszi, pénteken bejelentette, hogy a D66 olyan előnyre tett szert a szoros eredménnyel végződött választáson, amelyet a fő rivális, a Szabadságpárt (PVV) már nem tud behozni. Az összeszámlált voksok aránya már megközelíti a 100 százalékot; egyetlen választókerület és a külföldön élő hollandok levélszavazatainak megszámlálása maradt még hátra, de a teljes végeredményt legkorábban csak hétfő este tudják nyilvánosságra hozni. A jelenlegi állás szerint a D66 és a PVV egyaránt 26 mandátummal rendelkezik majd a 150 fős parlamentben.

Hágai sajtótájékoztatóján Jetten azt mondta, hogy ha kormányalakítási megbízást kap, széles, centrista koalíció kialakítására törekszik majd. „A legfontosabb, hogy megvizsgáljuk, miként tudjuk képviselni azokat a milliókat, akik nem ránk szavaztak – olyan témákban, mint a lakáspiac, a migráció, a klíma és a gazdaság” – mondta.

Jetten szerint a választási eredmények összetettek, és felszólította a politikai vezetőket, hogy gondolják át, miként lehet stabil koalíciót építeni. „Nem akarunk feleslegesen időt vesztegetni, a hollandok azt várják tőlünk, hogy lássunk munkához” – mondta. Hozzátette: „úgy gondolom, most bebizonyítottuk Európa és az egész világ számára, hogy lehetséges legyőzni a populista mozgalmakat egy pozitív, hazaszereteten alapuló kampányüzenettel”. A Szabadságpártot vezető Geert Wilders a bejelentésre reagálva azt írta a X-en közzétett bejegyzésében: az eredményeket az országos választási tanács teszi közzé, nem a holland hírügynökség.

„Micsoda arrogancia, hogy (Jetten) nem várja meg az eredményt”

– tette hozzá.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy még ha a D66 lesz is a nyertes párt, „a PVV nem fogja hagyni, hogy Jetten és társai lerombolják Hollandiát, és már az első naptól kezdve minden erejével ellenezni fogja a baloldali rossz kormányzást”. Wilders azt is sürgette, hogy indítsanak vizsgálatot a választási csalásokról szóló „számtalan” bejelentéssel kapcsolatban, amelyeket elmondása szerint az ország minden részéről kapott különböző forrásoktól. Mint mondta, nem tudja, van-e alapjuk ezeknek a bejelentéseknek, de szerinte ki kell őket vizsgálni.

A mostani választáson az előző, 2023-ban tartott voksolás eredményéhez képest a D66 várhatóan 18-cal több mandátumot szerez, míg a PVV 11 képviselői helyet vesztett. A jobbközép Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) várhatóan 22 mandátumot szerez, a Zöldek és a Munkapárt baloldali szövetsége (GroenLinks-PvdA) 20 képviselői helyet, az euroszkeptikus Helyes Válasz 21 nevű párt (JA21) 9 képviselővel számolhat, a radikális jobboldali Fórum a Demokráciáért (FvD) párt akár 7 képviselőt is delegálhat a parlamentbe, illetve a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) 18 képviselőt küldhet a törvényhozásba. A Keresztény Unió (CU) a jelenlegi számítások szerint 3 mandátummal rendelkezik, a Gazdák és Polgárok Mozgalma agrárpárt (BBB) pedig 4 helyet kap.

Kiemelt kép: Rob Jetten, a 66-os Demokraták (D66) párt vezetője nyilatkozik a sajtó képviselőinek Hágában 2025. október 30-án, az előrehozott parlamenti választások másnapján. A holland hírügynökség (ANP) választási szolgálatának legfrissebb előrejelzése szerint a liberális 66-os Demokraták és a jobboldali Szabadságpárt (PVV) fej fej mellett halad a holland parlamenti választásokon: a szavazatok 97,7 százalékának feldolgozása után mindkét párt 26 mandátumra számíthat a parlament alsóházában (Fotó: MTI/AP/Peter Dejong)