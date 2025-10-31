Újabb kárpátaljai magyar katona esett el az orosz–ukrán háborúban

Újabb kárpátaljai magyar nemzetiségű katona vesztette életét az orosz–ukrán háború frontvonalában. Sima Zoltán, a tiszasalamoni születésű katona az orosz–ukrán háború újabb kárpátaljai magyar áldozata. A férfit október 31-én, katonai tiszteletadás mellett búcsúztatják szülőfalujában – írja a Kárpáti Igaz Szó.

A Csapi Városi Tanács közösségi oldalán megjelent közlemény szerint Sima Zoltán tiszasalamoni lakos, 2025. október 13-án halt meg a donyecki területen, Kosztantinivka térségében.

A közlés szerint a férfi egy harci bevetés során vesztette életét, amikor az orosz megszállók FPV drónnal mértek csapást az ukrán hadsereg állásaira.

A tragikus hír szerint a katonát október 31-én, pénteken helyezik végső nyugalomra szülőfalujában. A ravatalozás Sima Zoltán szülőházában lesz, ahonnan katonai tiszteletadás mellett kísérik utolsó útjára a helyi temetőbe.

Sima Zoltán halálával már hetvennél is több kárpátaljai magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel rendelkező katona esett el a háború kezdete óta.

