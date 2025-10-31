Újabb kárpátaljai magyar katona esett el az orosz–ukrán háborúban

A Csapi Városi Tanács közösségi oldalán megjelent közlemény szerint Sima Zoltán tiszasalamoni lakos, 2025. október 13-án halt meg a donyecki területen, Kosztantinivka térségében.
A közlés szerint a férfi egy harci bevetés során vesztette életét, amikor az orosz megszállók FPV drónnal mértek csapást az ukrán hadsereg állásaira.
A tragikus hír szerint a katonát október 31-én, pénteken helyezik végső nyugalomra szülőfalujában. A ravatalozás Sima Zoltán szülőházában lesz, ahonnan katonai tiszteletadás mellett kísérik utolsó útjára a helyi temetőbe.
Sima Zoltán halálával már hetvennél is több kárpátaljai magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel rendelkező katona esett el a háború kezdete óta.
Kiemelt kép forrása: Kárpáti Igaz Szó