Tizenegy embert ítéltek életfogytiglani szabadságvesztésre a törökországi szállodatűzzel kapcsolatos bűnügyben

Törökországban a bíróság tizenegy embert ítélt életfogytiglani börtönbüntetésre pénteken a nyugat-törökországi Kartalkaya síparadicsomban az év elején történt, sok halálos áldozatot követelő szállodatűz ügyében.

Bolu tartomány bíróságának tájékoztatása szerint az elítéltek között van Halit Ergül, a hotel tulajdonosa és menedzsere, valamint egy polgármester-helyettes és Kartalkaya tűzoltóparancsnoka is. A tárgyaláson kiderült, hogy a nyomozás során a hatóságok számos biztonsági hiányosságot találtak, például a tűzjelző sem működött a szállodában a tragédia éjszakáján.

A tárgyaláson 32 vádlott vett részt, 20-at előzetes letartóztatásból kísértek a bíróságra, az áldozatok hozzátartozói pedig, akik a folyosón gyűltek össze, a tárgyalás ideje alatt elhunyt szeretteik fotóját tartották kezükben.

A szállodatulajdonos azzal védekezett, hogy rendszeresen kaptak ellenőrzéseket, hozzátéve, hogy ő maga még a szálloda előtti részen tervezett tűzijátékokat sem engedélyezte soha, nehogy a környékbeli madaraknak bajuk essen.

A tartományban található 12 emeletes Grand Kartal Hotelben januárban keletkezett tűz, a lángokban – amelyek teljesen felemésztették az épületet – 79 ember meghalt, köztük családok is, és több mint ötvenen megsérültek.

A tragédia miatt Törökországban nemzeti gyásznapot rendeltek el.

Kiemelt kép: Mentők a Kartalkayában történt januári szállodatűz helyszínén (Fotó: MTI/EPA)