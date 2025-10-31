Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Százharminc ukrán drón megsemmisítését jelentették be az oroszok

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.31. 10:08

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Százharminc repülőgéptípusú ukrán drónt semmisített meg Oroszország 11 régiójának légterében az orosz hadsereg – közölte csütörtök reggel az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb pilóta nélküli repülőszerkezetet, 31-et a kurszki, 21-et a voronyezsi, 14-et pedig a belgorodi régió légterében fogtak el vagy lőttek le közép-európai idő szerint csütörtök este 21 óra és hajnali hat óra között.

A moszkvai régió felett ezúttal egy drónt semlegesítettek.

Volgográd, Kaluga és Jaroszlavl repülőterén átmeneti korlátozásokat vezettek be. Jaroszlavlban két óvodában, Orjolban pedig a hőerőműben keletkeztek károk.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

dróndróntámadásorosz–ukrán háború Oroszország

Ajánljuk még

 