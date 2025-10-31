Százharminc ukrán drón megsemmisítését jelentették be az oroszok

Százharminc repülőgéptípusú ukrán drónt semmisített meg Oroszország 11 régiójának légterében az orosz hadsereg – közölte csütörtök reggel az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb pilóta nélküli repülőszerkezetet, 31-et a kurszki, 21-et a voronyezsi, 14-et pedig a belgorodi régió légterében fogtak el vagy lőttek le közép-európai idő szerint csütörtök este 21 óra és hajnali hat óra között.

A moszkvai régió felett ezúttal egy drónt semlegesítettek.

Volgográd, Kaluga és Jaroszlavl repülőterén átmeneti korlátozásokat vezettek be. Jaroszlavlban két óvodában, Orjolban pedig a hőerőműben keletkeztek károk.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)