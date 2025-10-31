Nagyszabású megemlékezést tartanak Újvidéken az egy évvel ezelőtti pályaudvari tragédia áldozatairól

A vasúti pályaudvar előtetőjének egy évvel ezelőtti leszakadását felidézve nagyszabású megemlékezést tartanak Újvidéken szombaton a tragédia 16 halálos áldozatára emlékezve, a történetek miatt hónapok óta tiltakozó egyetemi hallgatók felhívására már előző nap több ezren megindultak gyalog a vajdasági városba, hogy részt vegyenek a rendezvényen.

Alekszandar Vucsisc szerb elnök közölte: amennyiben erőszakossá válik a tiltakozás, tömeges letartóztatásokra lehet számítani; továbbá bejelentette, hogy a kormányellenes tiltakozásokkal szemben néhány nap múlva a mellette és a kormány mellett állók szerveznek nagygyűlést szintén Újvidéken. Hozzátette: sokan csalódni fognak szombaton, mert nem lesz kormányváltás.

Péntek délután a szerbiai vasúttársaság bombariadó miatt leállította az összes járatát.

Az óbecsei székhelyű Becejprevoz közúti személyszállító társaság pedig azt közölte, hogy szombaton nem közlekedik Újvidék irányába, mert a nagyszabású rendezvény nehezíti a forgalmat a városban.

Az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén szakadt le, 16 ember halálát okozva.

Ezt követően országos tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak. A vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021-2022-ben több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter tavaly júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást és az egész épület újra használható. A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök: Milan Djurics és Milos Vucsevics január végén jelentette be lemondását. Márciusban új miniszterelnököt választott a parlament, ám a tiltakozók az érintettek felelősségre vonása mellett előrehozott választásokat követelnek.

Kiemelt kép: Mécsesek és virágok Újvidék vasúti pályaudvara előtt 2025. február elsején, a városban tartott kormányellenes tüntetés idején. (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)