Mexikóban egy bűnbanda 16 tagját vették őrizetbe két kolumbiai zenész meggyilkolása miatt

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.31. 10:18

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Egy bűnszervezet 16 tagját vették őrizetbe két kolumbiai zenész meggyilkolásában való feltételezett részvételük miatt Mexikóban – közölték csütörtökön a helyi hatóságok.

Bayron Sánchez és Jorge Herrera, akik B King és Regio Clown néven voltak ismertek, egy rendezvénysorozaton léptek fel Mexikóban.

Menedzserük jelentette be eltűnésüket, és holttestüket szeptember 22-én találták meg a főváros szomszédságában, México állam egyik településén.

A bűncselekmény összefüggésben áll a kábítószerterjesztéssel és -kereskedelemmel azokon az eseményeken, amelyeken az áldozatok részt vettek

– közölte csütörtökön az állam ügyészsége.

A gyanúsítottak között hat mexikói, valamint spanyol, kolumbiai, kubai és venezuelai állampolgárok is vannak – derült ki a közleményből, amely szerint a letartóztatások különböző időpontokban és helyszíneken történtek.

A gyilkosság fő felelősének tartott mexikói Christopher N., akit El Comandante néven ismernek, szintén őrizetbe került.

A két áldozat szeptember 16-án találkozott volna vele, ekkor látták őket utoljára élve, a fővárosban, Mexikóvárosban.

(A kiemelt kép illusztráció. Fotó: Shutterstock)

 

