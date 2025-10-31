Magyar turisták rekedtek Zanzibáron a zavargások miatt – lezárt reptér, lövöldözés és internetkiesés bénította meg a szigetet

Több tucat magyar turista ragadt a tanzániai Zanzibáron, miután a választásokat követően zavargások törtek ki. A reptér lezárva, a járatokat törölték, az internet napokra leállt, és lövések is hallatszottak. A külügyminisztérium folyamatos kapcsolatban van az érintettekkel.

Brutális zavargások törtek ki a Tanzániához tartozó Zanzibáron, ahol legalább húsz magyar turista rekedt a kialakult káosz miatt – írj a Mandiner. A helyi hatóságok több repülőjáratot is töröltek, a repülőtér lezárása után pedig sem a közúti, sem a tengeri közlekedés nem működik.

A helyszínről érkező beszámolók szerint lövések is dördültek, és egy rendőrkapitányságot is felgyújtottak.

Az internetszolgáltatás egy teljes napra megszűnt, a banki műveletek is ellehetetlenültek, és bár délután rövid időre helyreállt a kapcsolat, jelenleg ismét nem működik.

A Blikk elérte az egyik érintett magyar családot, akik elmondták: a hotel recepciósa előre figyelmeztette őket, hogy a választások miatt feszült a helyzet, és nem kizárt, hogy zavargások lesznek.

Estére ugyan bejutottak a reptér biztonsági zónájába, de nem tudni, sikerült-e elhagyniuk a szigetet.

A nemzetközi légitársaságok közül a Kenya Airways és az Ethiopian Airlines járatai továbbra is repülnek, de a megmaradt helyek gyorsan beteltek, és több környező repülőteret is lezártak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten közölte: folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai események miatt, a konzulok készen állnak minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését fogadni.

„Jelenleg nincs tudomásunk veszélyben lévő magyarokról a térségben, de folyamatosan nyomon követjük az eseményeket” – mondta a miniszter. Hozzátette, hogy a konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgároknak üzenetet küldtek a Konzinfo applikáción keresztül, és a hatóságok folyamatosan tartják velük a kapcsolatot.

A külügy közleménye szerint a zavargások főként Tanzánia szárazföldi részét érintik, de a helyzet Zanzibáron is feszült. A minisztérium folyamatosan egyeztet az utazási irodákkal annak érdekében, hogy mielőbb biztonságos megoldást találjanak a kint rekedt magyarok hazautazására.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Henitsoa Rafalia)