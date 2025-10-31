Lezuhant egy helikopter Angliában, az egyik utas meghalt

A Dél-Yorkshire-i rendőrség szerint az esetről még csütörtökön kaptak bejelentést, és a helikopter egy mezőn zuhant le.
A rendőrök szerint az egyik utas, egy 70 éves súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, és neki nem tudták megmenteni az életét. „Családja értesült a balesetről, és rendőreink támogatják őket” – közölték.
A 41 éves pilóta és két másik utas – egy 58 éves nő és egy 10 éves fiú – könnyebb sérüléseket szenvedett.
A baleset helyszínén drónfelvételek is készültek:
A brit légi balesetek vizsgálatát végző szervezet, az Air Accidents Investigation Branch (AAIB) és a rendőrség párhuzamos nyomozást indítottak az ügyben. Úgy tudni, hogy
a helikopter egy magánrepülés keretében szállt fel, és a baleset előtt nem sokkal a közelben található Gamston repülőtérről emelkedett a levegőbe.
A repülőtér közleményében a következőket írta: „Megerősíthetjük, hogy egy itt állomásozó, helyszíni bérlő által üzemeltetett légi jármű balesetet szenvedett. Jelenleg nincs további információnk.”
Angliában két hónappal ezelőtt, a Wight-szigeten is történt egy hasonló eset.
Kiemelt kép forrása: X.com.