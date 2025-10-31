Műsorújság
Lezuhant egy helikopter Angliában, az egyik utas meghalt

Szerző: hirado.hu
2025.10.31. 09:47

| Szerző: hirado.hu
Egy 70 éves férfi meghalt egy helikopter-balesetben az angliai Doncaster közelében. Három másik személy – köztük egy 10 éves fiú – könnyebb sérüléseket szenvedett a balesetben.

A Dél-Yorkshire-i rendőrség szerint az esetről még csütörtökön kaptak bejelentést, és a helikopter egy mezőn zuhant le.

A rendőrök szerint az egyik utas, egy 70 éves súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, és neki nem tudták megmenteni az életét.  „Családja értesült a balesetről, és rendőreink támogatják őket” – közölték.

A 41 éves pilóta és két másik utas – egy 58 éves nő és egy 10 éves fiú – könnyebb sérüléseket szenvedett.

A baleset helyszínén drónfelvételek is készültek:

A brit légi balesetek vizsgálatát végző szervezet, az Air Accidents Investigation Branch (AAIB) és a rendőrség párhuzamos nyomozást indítottak az ügyben. Úgy tudni, hogy

a helikopter egy magánrepülés keretében szállt fel, és a baleset előtt nem sokkal a közelben található Gamston repülőtérről emelkedett a levegőbe.

A repülőtér közleményében a következőket írta: „Megerősíthetjük, hogy egy itt állomásozó, helyszíni bérlő által üzemeltetett légi jármű balesetet szenvedett. Jelenleg nincs további információnk.”

Angliában két hónappal ezelőtt, a Wight-szigeten is történt egy hasonló eset.

Kiemelt kép forrása: X.com. 

