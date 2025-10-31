Közzétették a Louvre-ban elkövetett műkincsrablásról indított vizsgálat első eredményeit

Közzétette a francia kormány pénteken a Louvre-ban elkövetett műkincsrablásról indított vizsgálat első eredményeit, és „sürgősségi intézkedéseket” ígért az év végéig a múzeum környékének biztosítása érdekében.

„Több mint húsz éve strukturálisan alábecsülték a behatolás és a lopás kockázatát” a Louvre-ban – mondta Rachida Dati kulturális miniszter a TF1 kereskedelmi tévécsatornán, közel két héttel a világ egyik leglátogatottabb múzeumában elkövetett látványos betörés után. „Nem mehet így tovább” – tette hozzá. A tárcavezető elmondta, hogy megállapítását a rablás másnapján indított közigazgatási vizsgálat első eredményeire alapozza. Az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek.

A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert – közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit – vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró.

A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott. A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni. A miniszter szerint a jelentés feltárta, hogy alábecsülték a lopás kockázatát a múzeumban, a „biztonsági berendezések pedig elavultak”. Azt viszont Rachida Dati megerősítette, hogy a belső biztonsági rendszerek a rablás napján működtek. A tárcavezető a múzeumon kívüli „jelentős biztonsági rés” kezelésére irányuló intézkedéseket helyezett kilátásba.

„A járművel történő behatolást megakadályozó eszközöket fogunk telepíteni”

– jelentette be. Jelezte azt is, hogy az új eszközpark „az év vége előtt” üzembe helyezésre kerül. A Louvre-nak a rablás óta jelentős nyomás alatt álló elnöke, Laurence des Cars korábban jelezte, hogy a múzeum külső biztonságának megerősítése már folyamatban van, és a 2023 végén javasolt, behatolásgátló berendezések közül az első telepítése elkezdődött. A rablással kapcsolatban eddig hét embert állítottak elő, közülük kettőt vádoltak meg és helyeztek előzetes letartóztatásba. Őket azzal gyanúsítják, hogy a négytagú kommandó tagjai voltak, amit a két férfi beismert.

Kiemelt kép: Látogatók várakoznak a párizsi Louvre múzeum bejáratánál 2025. október 22-én. Ezen napon nyitotta meg kapuit ismét a látogatók előtt a Louvre, az október 19-i látványos ékszerrablás helyszíne, ahonnan a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékű történelmi ékszert tulajdonítottak el műkincsrablók a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből (Fotó: MTI/AP/Thibault Camus)