Hszi Csin-ping: Kína és Japán kapcsolatainak fejlődése a két ország közös érdeke

Kína és Japán pénteken a legmagasabb szinten megerősítette elkötelezettségét a „stratégiai, kölcsönösen előnyös, konstruktív és stabil” kétoldalú kapcsolatok építése mellett – jelentette a kínai állami média pénteken Hszi Csin-ping kínai elnök és Takaicsi Szanae újonnan beiktatott japán miniszterelnök dél-koreai találkozójáról beszámolva.

A két politikus az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) Kjongdzsuban megrendezett 32. csúcstalálkozóján találkozott először. Hszi a találkozón hangsúlyozta: Kína és Japán földrajzilag közeli, egymás számára fontos szomszédos országok, és a kétoldalú kapcsolatok hosszú távú, egészséges fejlődése mindkét ország és a nemzetközi közösség közös érdeke.

A kínai államfő kijelentette, hogy Peking kész Tokióval a két ország között érvényben lévő négy politikai dokumentum szellemében együttműködni, a stratégiai, kölcsönösen előnyös partnerség előmozdításáért, és annak érdekében, hogy a kapcsolatok a „megfelelő pályán” maradjanak – mondta.

Hszi öt területet nevezett meg a kapcsolatok fejlesztésére: a politikai konszenzusok betartását, a kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági együttműködés erősítését, a népek közötti kapcsolatok mélyítését, a többoldalú együttműködés bővítését, valamint a nézeteltérések felelős kezelését. Kiemelte továbbá Murajama Tomiicsi régebbi japán kormányfő 1995-ös nyilatkozatát, és fontosnak tartotta a nyilatkozat szellemének megőrzését, amely „a japán történelemmel való önreflexiót és a békés jövő iránti elkötelezettséget hangsúlyozza”. „Nem szabad hagyni, hogy a két ország kapcsolatát nézeteltérések és ellentmondások határozzák meg.”

„Kína reméli, hogy az új japán kabinet helyes képet alakít ki Kínáról, és felelősen kezeli a vitás ügyeket”

– fogalmazott. „A gazdasági együttműködésben, a digitális és zöld fejlesztésekben, valamint a regionális stabilitás megőrzésében a két ország érdekei közösek, ezért Peking a párbeszéd és a kölcsönös bizalom erősítését tartja a jövő útjának” – hangsúlyozta.

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök a megbeszélésen kifejtette: fontosnak tartja az őszinte párbeszéd fenntartását, különösen a vitás kérdések ügyében. „Japán a két ország 1972-es közös nyilatkozatában rögzített elveket követi a Tajvannal kapcsolatos álláspontjában, és kész a többcsatornás kommunikáció folytatására Kínával” – tette hozzá. A kínai elnök és a japán miniszterelnök találkozójára egy nappal azután került sor, hogy Hszi Csin-ping találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, a megbeszélés során a feleknek sikerült megegyezésre jutnia a vámok, a ritkaföldfémek, és az orosz–ukrán háború témakörében is.

„Kína és az Egyesült Államok legyenek partnerek és barátok; ezt tanítja a történelem, és ezt kívánja a valóság”

– mondta Hszi Csin-ping kínai elnök a találkozón.

Kiemelt kép: Hszi Csin-ping kínai elnök az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttmûködés (APEC) csúcstalálkozóján a dél-koreai Kjongdzsuban 2025. október 31-én (Fotó: MTI/EPA/Yonhap)