Donald Trump történelmi áttörést ért el Kínával, kulcsfontosságú kérdésben született megállapodás

A találkozó különös jelentőséget kapott, mivel a ritkaföldfémek a modern technológiai ipar alapját képezik – nélkülük nem működnek az adatközpontok, okostelefonok, elektromos autók vagy védelmi rendszerek. Kína jelenleg a világ ritkaföldfém-kitermelésének 60–70, a finomítási kapacitásnak pedig 85–90 százalékát ellenőrzi.

Korábban Peking szigorú exportkorlátozásokkal próbált nyomást gyakorolni Washingtonra, ám Trump a dél-koreai ASEAN-csúcs előtt átfogó diplomáciai offenzívát indított, hogy megtörje Kína egyeduralmát.

A Fox News beszámolója szerint az amerikai elnök három jelentős megállapodást kötött a ritkaföldfémek területén. Először Ausztráliával, majd Japánnal írt alá partnerségi egyezményt, végül pedig Délkelet-Ázsia több országával – köztük Thaifölddel, Malajziával, Kambodzsával és Vietnámmal – bővítette ki az együttműködést. Trump emellett az Európai Unióval is közös stratégián dolgozik a ritkaföldfém-ellátási láncok diverzifikálása érdekében.

A kínai elnökkel tartott találkozón mindez meghozta az eredményét:

Peking egyéves időszakra felfüggeszti az exportkorlátozásokat, és megegyezés született a ritkaföldfémek folyamatos szállításáról.

Hszi Csin-ping vállalta, hogy Kína fellép az illegális fentanil-kereskedelem ellen, valamint újra megnyitja piacait az amerikai mezőgazdasági és energetikai termékek előtt. Donald Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak elmondta, hogy a Kínával szembeni vámokat 57-ről 47 százalékra csökkenti, cserébe Peking újraindítja az amerikai szójabab- és cirokvásárlásokat.

„A ma elért megállapodások jólétet és biztonságot hoznak majd amerikaiak milliói számára”

– hangsúlyozta az elnök, aki szerint az eredmények történelmi jelentőségűek.

A tárgyaláson szó esett az ukrajnai háborúról is: Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Kína együtt kíván dolgozni a konfliktus befejezésén. Ugyanakkor elmondása szerint Tajvan kérdése ezúttal nem került napirendre.

Hszi Csin-ping szintén pozitívan értékelte a megbeszélést, és hangsúlyozta a két ország közötti partnerség és barátság fontosságát. A felek áprilisban újabb találkozóra készülnek, amelyre Trump Kínába látogat, Hszi pedig ezt követően az Egyesült Államokba érkezik.

Az amerikai elnök közösségi oldalán összegzett: „Nemzetünk ismét erős, tisztelt és megbecsült – és a legjobb még csak ezután érkezik.”