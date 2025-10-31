Átlagosan 1700 évenként jön olyan hurrikán, mint a Jamaicát, Kubát és Haitit letaroló Melissa

A Melissa hurrikán annyira ritka esemény, hogy átlagosan mindössze 1700 évenként fordul elő ilyen jellegű vihar – közölte egy londoni intézet, amely azonban arra is figyelmeztetett, hogy a klímaváltozás gyakoribbá teszi az efféle szélsőséges időjárási eseményeket.

A klímaváltozás hatásai körülbelül 7 százalékkal növelték a Melissa hurrikán átlagos szélsebességét,

és négyszeresére növelték annak valószínűségét, hogy egy ilyen vihar keletkezzen

– ez derült ki a londoni Imperial College tagintézménye, a Grantham Institute kutatóintézet által közzétett jelentésből.

Az NBC News cikke szerint a jelentésben – amely egy gyorselemzés a globális felmelegedés hurrikánokra gyakorolt hatásairól – azt írták, hogy korábban átlagosan nagyjából 8000 évente fordulhatott elő ilyen vihar, de a klímaváltozás miatt ez nagyjából 1700 évre redukálódott.

Az elemzés szerint ez a vihar rendkívül ritka esemény, még azzal együtt is, hogy a globális felmelegedés extra hőt generált a levegőben és a tengeren, ami a trópusi viharok „üzemanyagaként” szolgál. A tanulmány szerint a Melissa hurrikánhoz hasonló erejű vihar a mai éghajlaton – amely az ipari forradalom óta körülbelül 1,3 Celsius-fokkal melegedet –1700 évente egyszer várható.

„Ezek a viharok a jövőben még pusztítóbbá válnak, ha fosszilis tüzelőanyagok égetésével továbbra is túlmelegítjük a bolygót”

– mondta Ralf Toumi, a Grantham Institute igazgatója az intézet sajtóközleménye szerint.

Az elemzésben arról nem esett szó, hogy az éghajlatváltozás miként hathatott a csapadékmennyiségre vagy az árvizekre, amelyek Jamaicában voltak láthatók. A csapat 42 évnyi trópusi vihar adatait felhasználva hozott létre egy modellt, amely képes becsülni a hurrikánok statisztikai valószínűségét különböző éghajlati körülmények között. Elmondták, hogy általában műholdas adatokat használnak ezekhez a számításokhoz, de most ezek az adatok az amerikai szövetségi kormányzati szervek részleges leállása miatt (amely már több hete tart) nem állnak rendelkezésre.

Az elemzést még nem lektorálták, tehát nem értékelték a szakértők, mivel a vihar nemrég ért partot. A kutatók azonban egy 2024-es, lektoráláson már átesett kutatási cikkben ismertették a folyamatot, és egy 2013-as tájfunra vonatkozó elemzésük is hasonló következtetésekre jutott.

Az általuk ismertetett eredmények nagyjából egybeesnek a ClimaMeter nevű csoport becsléseivel, amely szintén gyors elemzéseket végez jelentős időjárási eseményekről. A csoport szerint a Melissa hurrikán az éghajlatváltozás miatt körülbelül 10 százalékkal több csapadékot és 10 százalékkal erősebb szelet hozott – írta az NBC News.

Újabb információk érkeztek a viharról, amely már Bermudát is elérte

A Melissa hurrikán csütörtök este elérte Bermudát, miután pusztító útján átsöpört Jamaicán, Kubán és Haitin – számolt be az MTI.

A Bermudákon az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) óránkénti 165 kilométeres szélsebességet mért. A Bahamákon viszont időközben feloldották a riasztást.

Haitin, amelyet a hurrikán következtében erős esőzések sújtottak, legalább 30 ember, köztük tíz gyermek halt meg, és húszan eltűntek a helyi hatóságok csütörtökön közzétett új jelentése szerint.

A halálesetek többségét – huszonhármat – egy folyó áradása okozta az ország délnyugati részén.

Kubában szerdától nekiláttak a törmelékkel borított utcák takarításának. Santiago de Cubában, az ország második legnagyobb városában házak dőltek össze, miután a bádogtetők nem bírták a terhelést. A városban nincs áram, számos távvezetékoszlop ledőlt. Miguel Diaz-Canel kubai elnök közölte, hogy a hurrikán jelentős károkat okozott, de a hatóságok szerint nem voltak áldozatok.

Dana Morris Dixon jamaicai információs miniszter csütörtök esti tájékoztatása szerint eddig 19 halálos áldozatról tudnak Jamaicán.

Desmond McKenzie helyi önkormányzati miniszter szerint ugyanakkor további áldozatokra is számítanak. Mint mondta, sok lakos még mindig nem tudta felvenni a kapcsolatot szeretteivel. A kormány szerint a jamaicai hadsereg azon dolgozik, hogy megtisztítsa az elzárt utakat.

Közben fokozatosan érkeznek a külföldi segélyek. Az Egyesült Államok mentőcsapatokat, valamint létfontosságú ellátmányt küldött az érintett területekre – közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Az Egyesült Királyság 2,8 millió euró értékű sürgősségi pénzügyi segítséget nyújt az érintett országoknak, Franciaország pedig szintén segélyszállítmányt küld Jamaicára.

Kiemelt kép: A Melissa hurrikán pusztítása a jamaicai Black Riverben 2025. október 30-án (Fotó: MTI/AP/Matias Delacroix)