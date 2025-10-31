A Wagner-csoport tagjait tagjait sikerült azonosítania az Europolnak

Az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezetének (Europol) támogatásával a moldovai és ukrán hatóságok 654 orosz zsoldost és külföldi harcost azonosítottak, akik a Wagner és Redut félkatonai szervezetek tagjaiként háborús bűncselekményekben vehettek részt Ukrajna területén – közölte az Europol pénteken.

Az Europol nemzetközi bűnügyekkel foglalkozó főcsoportja a moldovai és ukrán rendőrség által végzett nyomozás második szakaszában nyújtott segítséget. A vizsgálat célja a háborús bűnökben érintett Wagner- és Redut-tagok azonosítása és felelősségre vonása volt. A hatóságok összesen 654 gyanúsítottat azonosítottak, akik harci műveletekben vettek részt Ukrajna ellen. A gyanúsítottak között ukrán, moldovai, kazah, üzbég, tádzsik, türkmén, azerbajdzsáni, örmény és boszniai állampolgárok is vannak. A vizsgálat szerint ezek a személyek háborús bűnnek is minősülő cselekményeket követtek el, egyebek között szexuális erőszakot, hadifoglyok és civilek kivégzését, valamint más súlyos emberi jogsértéseket.

Az akciónapra október 29-én került sor Moldovában és Ukrajnában. A hatóságok házkutatásokat tartottak, amelyek során lőfegyvereket, hidegfegyvereket, lőszert, egyenruhákat és a Wagner-csoport szimbólumaival ellátott jelzéseket, valamint elektronikai eszközöket foglaltak le. A hatóságok videó- és fényképfelvételeket is lefoglaltak, amelyek bizonyítékul szolgálhatnak ukrán és moldovai állampolgárok részvételére Ukrajna és a Kongói Demokratikus Köztársaság területén folytatott harci műveletekben.

Az ukrán hatóságok 280 külföldi állampolgár nevét osztották meg más országokkal az Europol biztonságos csatornáin keresztül, akik gyaníthatóan részt vettek az orosz zsoldoscsoportok hadműveleteiben. A nyomozás során a nemzeti hatóságok toborzó- és kiképzőhelyeket tártak fel, feltérképezték a parancsnoki láncolatot, valamint dokumentálták a háborús bűncselekményeket, köztük a civilek kivégzését, tiltott fegyverek bevetését és ukrán városok elleni támadásokat.

A vizsgálat eddigi eredményeként 11 ukrán állampolgárt hazaárulással vádoltak meg a Wagner és Redut zsoldoscsoportokhoz való csatlakozásuk miatt. Az ukrán rendőrség videófelvételt is közzétett az akciónapról.

Az Europol közleménye szerint az ügynökség továbbra is támogatja az Európai Unió és keleti szomszédságának biztonságát fenyegető szervezett bűnözés felszámolását és a háborús bűnösök felelősségre vonását. Az Europol és Ukrajna közötti operatív együttműködési megállapodást 2016 decemberében írták alá, és 2017 augusztusában lépett hatályba. Az Europol és Moldova közötti hasonló megállapodás 2014-ben jött létre.

